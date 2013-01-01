Центр внимания. Выпуск 15 июня
В этом выпуске: операция с огнем, лишать прав и ограничить свободу, бегать через дорогу больше не придется, спорт и другие новости.
Ребенок получил ожоги в больнице
Юный сахалинец получил ожог руки во время проведения операции в детской областной больнице. По предварительной версии, инцидент произошел во время коагуляции сосудов.
Выездная приемная президента
В приемную президента Российской Федерации жительница Корсакова Анастасия Потапова решила обратиться впервые. Душа болела за детский сад, в который ходит ее дочь. Семья очень довольна персоналом и условиями внутри здания. Но вот на прилегающую территорию без слез не взглянешь.
Водителей будут лишать прав
От лишения водительских прав до лишения свободы. Такое наказание грозит водителям, мешающим проезду скорой помощи. Внести в российский Уголовный кодекс изменения предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Рост цен на ГСМ
На Сахалине вновь выросли цены на дизельное топливо. За последние две недели его стоимость подскочила на 60 копеек: теперь литр на юге острова стоит 44, 60, что на 30 копеек дороже бензина АИ-95. В Невельске, Макарове и Смирных дизтопливо ровно на рубль дешевле, а на юге острова ценник за литр доходит до 49 рублей.
Жильё для особо нуждающихся
В области продолжается работа программы по выделению средств на покупку квартир семьям с детьми-инвалидами. Закон о помощи таким семьям вступил в силу в 2015 году, и за это время правом получить собственные квадратные метры воспользовались сотни людей.
Лифт для инвалидов
Маломобильные группы населения, в том числе и мамы с колясками, смогут воспользоваться одним из надземных переходов над проезжей частью проспекта Мира. Оба ныне существующих перехода построены в конце 2013 года, однако тогда конструкции не были оборудованы лифтами. Сейчас этот недочет исправили.
Опасный борщевик
Южносахалинцы с приходом лета чаще обращаются в медучреждения с ожогами. Виной всему - ядовитый борщевик. Который разрастается не только по кюветам, но и в центре города.
Начало лососевой путины
В Сахалинской области стартовал сезон лососевой путины. Он продлится 2,5 месяца. Рыбаки севера области смогут добывать горбушу, кету, нерку и кижуч. Ловля чавычи в этом году запрещена. Накануне ученые СахНИРО утвердили заявки, поданные рыбопромышленниками Восточно-Сахалинской подзоны. Всего в водах этого побережья им разрешено выловить около 36 тыс. тонн горбуши. Причем основная часть улова ожидает рыбаков на северо-востоке Сахалина. Путина там начнется в первую неделю июля. Между тем на долю промысловиков юго-востока острова, согласно прогнозу, придется всего чуть больше 6 тыс. тонн горбуши. В целом рыбаки рассчитывают взять в этом году горбуши меньше, чем в предыдущий нечётный 2015-й год.
Анонс рыбной ярмарки
Отведать уловы рыбаков южносахалинцы и гости города смогут на ярмарках. В ближайшие дни они будут работать в областной столице. Сахалинцам предложат свежие, охлажденные или копченые рыбу и морепродукты по доступным ценам.
Пожарная опасность в Тымовском
В Тымовском районе возникла неблагополучная ситуация с возможным возникновением природных пожаров. Островной гидромет присвоил пятую степень опасности. Это предпоследняя ступень в оценке риска возгораний лесных массивов, которые зачастую близко соседствуют с селами муниципального образования.
Конференция по науке и технологиям
Инженеры и ученые должны уметь зарабатывать деньги. Под таким неофициальным девизом впервые на Сахалине открылась научно-практическая конференция «Россия-Корея-СНГ». До этого мероприятие проводилось в крупных российских городах. Теперь дошла очередь и до островного региона.
Общегородской бал выпускников
Общегородской бал выпускников пройдёт в Южно-Сахалинске 24 июня. В этом году городские школы выпустят более тысячи выпускников. Ребят ждут торжественная программа и дискотека под открытым небом. На неё приглашён популярный исполнитель, имя которого пока держится в секрете.
Спорт
Несколько лет юные фигуристы и хоккеисты из Дворца спорта «Кристалл» делили лёд с баскетбольной командой ПСК «Сахалин». Это периодически заставляло островитян выходить из привычного спортивного режима. Проблему отсутствия катания приходилось решать общей физподготовкой в тренажёрном зале и на улице. Но сегодня появилась возможность не терять форму и сделать удобный график тренировок для детей и их родителей.
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