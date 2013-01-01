Центр внимания. Выпуск 15 июня

Юный сахалинец получил ожог руки во время проведения операции в детской областной больнице. По предварительной версии, инцидент произошел во время коагуляции сосудов.

В приемную президента Российской Федерации жительница Корсакова Анастасия Потапова решила обратиться впервые. Душа болела за детский сад, в который ходит ее дочь. Семья очень довольна персоналом и условиями внутри здания. Но вот на прилегающую территорию без слез не взглянешь.

От лишения водительских прав до лишения свободы. Такое наказание грозит водителям, мешающим проезду скорой помощи. Внести в российский Уголовный кодекс изменения предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

На Сахалине вновь выросли цены на дизельное топливо. За последние две недели его стоимость подскочила на 60 копеек: теперь литр на юге острова стоит 44, 60, что на 30 копеек дороже бензина АИ-95. В Невельске, Макарове и Смирных дизтопливо ровно на рубль дешевле, а на юге острова ценник за литр доходит до 49 рублей.

В области продолжается работа программы по выделению средств на покупку квартир семьям с детьми-инвалидами. Закон о помощи таким семьям вступил в силу в 2015 году, и за это время правом получить собственные квадратные метры воспользовались сотни людей.

Маломобильные группы населения, в том числе и мамы с колясками, смогут воспользоваться одним из надземных переходов над проезжей частью проспекта Мира. Оба ныне существующих перехода построены в конце 2013 года, однако тогда конструкции не были оборудованы лифтами. Сейчас этот недочет исправили.

Южносахалинцы с приходом лета чаще обращаются в медучреждения с ожогами. Виной всему - ядовитый борщевик. Который разрастается не только по кюветам, но и в центре города.

В Сахалинской области стартовал сезон лососевой путины. Он продлится 2,5 месяца. Рыбаки севера области смогут добывать горбушу, кету, нерку и кижуч. Ловля чавычи в этом году запрещена. Накануне ученые СахНИРО утвердили заявки, поданные рыбопромышленниками Восточно-Сахалинской подзоны. Всего в водах этого побережья им разрешено выловить около 36 тыс. тонн горбуши. Причем основная часть улова ожидает рыбаков на северо-востоке Сахалина. Путина там начнется в первую неделю июля. Между тем на долю промысловиков юго-востока острова, согласно прогнозу, придется всего чуть больше 6 тыс. тонн горбуши. В целом рыбаки рассчитывают взять в этом году горбуши меньше, чем в предыдущий нечётный 2015-й год.

Отведать уловы рыбаков южносахалинцы и гости города смогут на ярмарках. В ближайшие дни они будут работать в областной столице. Сахалинцам предложат свежие, охлажденные или копченые рыбу и морепродукты по доступным ценам.

Пожарная опасность в Тымовском

В Тымовском районе возникла неблагополучная ситуация с возможным возникновением природных пожаров. Островной гидромет присвоил пятую степень опасности. Это предпоследняя ступень в оценке риска возгораний лесных массивов, которые зачастую близко соседствуют с селами муниципального образования.

Конференция по науке и технологиям

Инженеры и ученые должны уметь зарабатывать деньги. Под таким неофициальным девизом впервые на Сахалине открылась научно-практическая конференция «Россия-Корея-СНГ». До этого мероприятие проводилось в крупных российских городах. Теперь дошла очередь и до островного региона.

Общегородской бал выпускников

Общегородской бал выпускников пройдёт в Южно-Сахалинске 24 июня. В этом году городские школы выпустят более тысячи выпускников. Ребят ждут торжественная программа и дискотека под открытым небом. На неё приглашён популярный исполнитель, имя которого пока держится в секрете.

Спорт

Несколько лет юные фигуристы и хоккеисты из Дворца спорта «Кристалл» делили лёд с баскетбольной командой ПСК «Сахалин». Это периодически заставляло островитян выходить из привычного спортивного режима. Проблему отсутствия катания приходилось решать общей физподготовкой в тренажёрном зале и на улице. Но сегодня появилась возможность не терять форму и сделать удобный график тренировок для детей и их родителей.