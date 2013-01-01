Необычный фонтан наблюдали южносахалинцы

Из теплотрассы над улицей Железнодорожной за жд-переездом высоко хлестала струя воды.

Неравнодушные горожане стали звонить в редакцию РИА «Сахалин-Курилы». Они недоумевали: куда смотрят коммунальщики?

Как пояснили в пресс-службе Сахалинской коммунальной компании, ничего чрезвычайного не произошло.

- Мы проводим гидравлические испытания Чеховского коллектора, чтобы выявить слабые места и устранить их до начала отопительного сезона, – сообщила РИА «Сахалин-Курилы» пресс-секретарь СКК Александра Передернина.

По ее словам, проверка тепловых сетей в городе началась еще 9 июня и продлится до конца месяца. После этого будет составлен план-график обнаруженных повреждений, специалисты приступят к их ликвидации. В августе, после завершения ремонтных работ, будет проведена повторная опрессовка.

- Это ежегодные регламентные работы. В них нет ничего удивительного, - добавили в пресс-службе СКК.