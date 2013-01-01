В Южно-Сахалинске проверяют качество капремонта дворов

В Южно-Сахалинске специальная комиссия начала проверку состояния дворовых территорий, которые были капитально отремонтированы в 2014-2016 годах.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», проконтролировать качество работы поручил мэр областного центра Сергей Надсадин. В последние годы на благоустройство дворов Южно-Сахалинска выделяются значительные суммы из городского и областного бюджетов. Поэтому одна из основных задач комиссионного обследования - проверить, насколько качественно подрядные организации выполнили строительно-монтажные работы. По всем выявленным дефектам составляются акты, на основании которых подрядчик в текущем ремонтном сезоне обязан устранить нарушения за свой счет в рамках исполнения гарантийных обязательств.

- В первую очередь мы проверяем качество укладки асфальта, состояние бордюрных камней, газонов, резиновых покрытий детских площадок, малых архитектурных форм, - рассказал инженер по строительному надзору городского управления капитального строительства Константин Верховов. - В случае выявления дефектов, связанных с нарушением технологии при производстве работ или с использованием некачественных материалов, подрядчик обязан устранить замечания. Компания должна провести ямочный ремонт, заменить бордюры или покрытие площадок.

Ежедневно комиссия обследует около десяти объектов. Пока один из часто встречающихся дефектов - поврежденные резиновые покрытия детских площадок. Так, например, во дворах домов №288 и 300б на ул. Комсомольской они были уложены в 2015 году, но уже пришли в негодность. Подрядчиков обяжут их полностью заменить.

Как отметили члены комиссии, много претензий будет направлено в адрес управляющих организаций за ненадлежащее содержание придомовых территорий и расположенных на них объектов. В частности, УК допускают повреждения бордюрного камня тяжелой техникой в ходе зимней расчистки, не следят за эксплуатацией малых архитектурных форм (поврежденные скамейки, детские качели и т. д.).

В некоторых дворах работы еще продолжаются с прошлого года. В ближайшее время на детских площадках уложат резиновое покрытие, после перекладки инженерных сетей асфальтируют тротуары и проезды. Всего до конца этого месяца предстоит обследовать более 200 южно-сахалинских дворов.