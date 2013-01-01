На Сахалине увеличат плотность патрулей ДПС на дорогах

На дорогах Сахалинской области с 15 июня личный состав Госавтоинспекции переведён на усиленный вариант несения службы.

По информации регионального управления МВД России, мера введена для снижения тяжести последствий от ДТП. Плотность патрулей ДПС на дорогах будет увеличена. Время и места несения службы нарядов определены с учётом анализа состояния аварийности. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению нарушений ПДД, связанных с управлением водителями в состоянии опьянения, выезду на полосу встречного движения, использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств, нарушению правил проезда пешеходных переходов.

Ведомство напоминает, что пьяный водитель может стать причиной гибели людей. Если вы стали свидетелем подобного нарушения, сообщите в полицию по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» (4242) 789-600.