Следком заинтересовал инцидент в областной детской больнице

Следственный отдел по Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области занялся проверкой инцидента в областной детской больнице.

По информации пресс-службы ведомства, 14 июня при проведении хирургической операции ребенок 2014 года рождения получил термический ожог.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения.

Как ранее сообщало РИА «Сахалин-Курилы», инцидент в больнице уже прокомментировало региональное министерство здравоохранения.