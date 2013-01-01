Злостного алиментщика на Сахалине посадили на десять суток

Сахалинца привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов на ребенка.

На жителя Охинского района приставы уже возбуждали исполнительное производство, но нерадивый отец мер к оплате долга не предпринимал. При осмотре квартиры единственным имуществом, принадлежавшим мужчине, оказался мобильный телефон. Его и изъяли. Кроме этого, представитель закона составил на охинца протокол за уклонение от уплаты денег на содержание ребенка. Рассмотрев документ, суд вынес решение о десяти сутках ареста.

Если пребывание в неволе не повлияет на отношение мужчины к родительским обязанностям, ему грозит привлечение к уголовной ответственности. Более того, если в ближайшее время он не погасит задолженность, арестованный мобильный телефон будет передан на принудительную реализацию, сообщили агентству в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.