Жильё для особо нуждающихся

Жильё для особо нуждающихся. В области продолжается работа программы по выделению средств на покупку квартир семьям с детьми-инвалидами. Закон о помощи таким семьям вступил в силу в 2015 году и за это время правом получить собственные квадратные метры воспользовались сотни людей.