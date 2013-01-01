Путин заявил, что кризис в экономике России прошел

Российская экономика преодолела кризис, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня. О перспективах развития экономики страны главу государства спросили ведущие в студии прямой линии.

- Очень хочется ответить положительно, послать позитивный сигнал в общество, но всегда думаешь: а вдруг что случится. Но объективные данные говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, - сказал президент.

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Прямая линия Путина

О том, что рецессия закончилась, свидетельствует рост ВВП на протяжении последних трех кварталов, растет промышленное производство, отмечается рост инвестиций в основной капитал, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов.

- У нас сейчас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России – 4%. Такого еще никогда не было. Растут золотовалютные резервы Центробанка. Один из важнейших показателей – инвестиции в основной капитал - растут быстрее, чем экономика. Это говорит о том, что сделан задел на будущий рост, - сказал Путин.

Главным достижением государства президент назвал значительное снижение младенческой и материнской смертности в три и четыре раза соответственно. Как результат - рост продолжительности жизни до 72 лет. Все это в совокупности, по словам главы государства, позволяет говорить о том, что кризис прошел.

Однако президента тревожит, что за последние годы снизились реальные доходы граждан, увеличилось число людей, живущих за чертой бедности.

- Самый низкий показатель бедности был в 2012 году - 10,7%, сейчас - 13,5%. Казалось бы, не так много, но за этими цифрами - реальные судьбы. Но с лета прошлого года реальная зарплата начала потихоньку расти. Наверное, это пока трудно заметить, но рост есть, - сказал Путин.

Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.