Путин: Санкции заставили нас включить мозги

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии рассказал о последствиях санкций иностранных государств в отношении России.

- История России показывает, что, как правило, мы все время жили под санкциями. Начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги, чувствовать себя крепко, когда наши партнеры чувствовали конкурента в лице России. Под разными предлогами всегда вводились какие-то ограничения, это было на протяжении всей нашей истории. Здесь нет ничего удивительного. Ничего экстраординарного не происходит. Не было бы Крыма, других проблем, придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России, - сообщил он.

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Прямая линия Путина

Глава государства отметил, что санкции отразились на экономике страны, но не так кардинально, как казалось. Больше на экономике России отразились мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные товары – нефть, газ и т. д.

- США считают, что санкции привели к минус одному проценту нашего ВВП, в ООН считают, что мы потеряли 50 млрд долларов. А те страны, которые ввели санкции, потеряли 100 млрд долларов. Так что это обоюдоострое оружие и вредит всем, в том числе и тем, кто это делает. Как ни странно, есть и плюсы. Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы, а не только пользоваться нефте- и газодолларами, - подчеркнул Путин.

По его словам, реально начало расти производство в важных, сложных отраслях.

- Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике, в тяжелом машиностроении. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. У нас в разы сократились закупки по импорту. Собственное производство свинины, мяса птицы - мы практически закрываем потребность. Мы сейчас ищем рынки сбыта. С нашими китайскими друзьями мы договорились, чтобы они открыли свой рынок для российских производителей, - добавил Путин.

Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.