Президент призвал россиян не спекулировать на теме Исаакиевского собора

Президент России Владимир Путин прокомментировал тему передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом в ходе ежегодной прямой линии 15 июня его попросил строитель ледокола из Санкт-Петербурга.

- Неожиданный вопрос, тем более с Балтийского завода. Россия - светское государство, таким оно сложилось и таким будет. После революции государство сделало все, чтобы уничтожить духовное наследие, храмы, священников, государство пыталось создать квазирелигию, заменив Библию на кодекс строителя коммунизма, но ничего не получилось. Уничтожали храмы и священников. Слава богу, не поднялась рука снести Исаакиевский собор, - сказал Путин.

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Прямая линия Путина

По его словам, собор, действительно, никогда не принадлежал церкви, но построен был как церковь.

- У нас есть закон о передаче религиозных зданий церкви, и мы его должны исполнить, но, с другой стороны, есть международные обязательства, согласно которым мы не можем передавать то, что находится под охраной ЮНЕСКО. В этом есть противоречие, но, думаю, мы сможем его решить, - добавил президент.

Он привел в пример собор Петра и Павла в Ватикане, который совмещает функции церкви и музея. Такую же модель предлагают применить и в отношении Исаакиевского собора.

Путин попросил россиян деполитизировать эту проблему и не использовать ее как инструмент мелкой внутриполитической возни.

Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.