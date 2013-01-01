Путин рассказал россиянам о своих внуках

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня рассказал о своих внуках. Совсем недавно он стал во второй раз дедушкой.

- Мои дети живут в Москве, несмотря на разные слухи. Дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, ни в какую политику. Мой внук ходит в детский сад, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, для этого им нужно обычное рядовое общение. Стоит мне сказать возраст, имя, как их тут же идентифицируют, им не дадут покоя, прошу понять меня, - сказал президент.

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Прямая линия Путина

Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.