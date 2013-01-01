Путин назвал главную проблему «дальневосточного гектара»

Главной проблемой программы «Дальневосточный гектар» является отсутствие нормального кадастра, отметил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня.

Возмущенный житель Владивостока пожаловался президенту, что кое-как получил свой гектар, были проблемы с сайтом, с курирующими службами.

- В целом программа идет неплохо, принято 92 тысячи заявок, почти треть из них удовлетворена. Кстати, сложнее всего программа идет в Приморском крае. Главная ее проблема в том, что нет нормального кадастра, очень много ведомственной земли – Минобороны, Академии наук, связанной с природоохранной деятельностью, - сказал Путин.

По его словам, процесс получения земли в европейской части России сейчас занимает в среднем до трех лет, как это ни печально, а на Дальнем Востоке – два месяца с небольшим.

Путин выразил уверенность, что программу смотрит вице-премьер Трутнев, и он поработает над ее гармонизацией.

Глава государства также не исключает, что когда-нибудь программа бесплатного гектара распространится и на остальную часть России.

- Но сначала нужно провести полноценно этот эксперимент на Дальнем Востоке, отработать эту систему хотя бы там, разобраться с кадастром. Вводить в оборот земли нужно аккуратно, чтобы не возник вторичный рынок, а то у нас народ очень талантливый, - отметил Путин.

Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.