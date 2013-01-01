Путин с осторожностью выразился о продлении материнского капитала

Владимир Путин не дал однозначного ответа, будет ли продлена программа материнского капитала в России. Этот вопрос ему задал врач из Уфы в ходе ежегодной прямой линии 15 июня.

- Я не хотел бы преждевременно говорить о наборе мер по поддержке демографии, который будет предложен правительством, но он будет предложен, - сказал Путин, подчеркнув, что материнский капитал – очень действенный инструмент.

Сюжет

Прямая линия Путина

По его словам, когда правительство стояло перед выбором, увеличить детские пособия или сохранить маткапитал, выбор сделали в пользу последнего. Этим объясняется и, мягко говоря, небольшой размер детских пособий в стране.

- Мы многое сделали, чтобы демографические тенденции стали устойчиво позитивными, и добились серьезного результата: рождаемость растет темпами, которых нет в других европейских странах, - отметил Путин.

Во многом это заслуга именно материнского капитала, считает Путин. За время действия программы его получили более 7 млн семей, половина из них воспользовалась деньгами.

- Конечно, разбрасываться деньгами не нужно, надо хорошо посчитать, подумать, как стимулировать рождение первого ребенка в семье. Матерям, которые не хотят выпасть из профессии, нужно предоставлять ясли, - добавил президент.

Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.