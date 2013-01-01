Путин осудил формальный подход к оптимизации медучреждений
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня резко осудил формальный подход к оптимизации медучреждений в некоторых регионах страны.
К главе государства обратилась 24-летняя жительница города Апатиты Мурманской области. У девушки четвертая стадия рака. Она упустила драгоценное время из-за неправильного диагноза, ее лечили от боли в спине. Девушка рассказала, что практически все отделения местной больницы сократили, а на обследование к узким специалистам людей отправляют в Мурманск, находящийся в пяти часах езды.
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- Я обычно так не откровенничаю, но расскажу, что то же самое произошло с моим папой: его лечили от боли в спине, хотя проблема была куда серьезней, - поделился глава государства.
А по поводу медицины в Апатитах Путин предположил, что местные чиновники поступили формально, и странно, что в таком месте, где практически все – горняки, работающие во вредных условиях, так мало внимания уделяют медицине.
В целом он отметил, что задача номер один в российской системе здравоохранения сейчас – обеспечить ее доступность, в том числе это касается и узких специалистов.
Президент также пообещал оказать посильную помощь лично девушке.
Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.
Фото с сайта kremlin.ru
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