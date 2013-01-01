Путин осудил формальный подход к оптимизации медучреждений

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня резко осудил формальный подход к оптимизации медучреждений в некоторых регионах страны.

К главе государства обратилась 24-летняя жительница города Апатиты Мурманской области. У девушки четвертая стадия рака. Она упустила драгоценное время из-за неправильного диагноза, ее лечили от боли в спине. Девушка рассказала, что практически все отделения местной больницы сократили, а на обследование к узким специалистам людей отправляют в Мурманск, находящийся в пяти часах езды.

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Прямая линия Путина

- Я обычно так не откровенничаю, но расскажу, что то же самое произошло с моим папой: его лечили от боли в спине, хотя проблема была куда серьезней, - поделился глава государства.

А по поводу медицины в Апатитах Путин предположил, что местные чиновники поступили формально, и странно, что в таком месте, где практически все – горняки, работающие во вредных условиях, так мало внимания уделяют медицине.

В целом он отметил, что задача номер один в российской системе здравоохранения сейчас – обеспечить ее доступность, в том числе это касается и узких специалистов.

Президент также пообещал оказать посильную помощь лично девушке.