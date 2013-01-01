Президент назвал примерную стоимость строительства переправы Сахалин – материк

Стоимость переправы с материка на Сахалин будет ниже моста через Керченский пролив – порядка 286 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня.

О реанимации вопроса строительства переправы он сказал, отвечая на вопрос про строительство моста в Крым.

Кроме того, глава государства заявил, что Сахалин может быть соединен с материком не мостом, а тоннелем, но решение еще не принято.