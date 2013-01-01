Президент назвал примерную стоимость строительства переправы Сахалин – материк
Стоимость переправы с материка на Сахалин будет ниже моста через Керченский пролив – порядка 286 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня.
О реанимации вопроса строительства переправы он сказал, отвечая на вопрос про строительство моста в Крым.
Кроме того, глава государства заявил, что Сахалин может быть соединен с материком не мостом, а тоннелем, но решение еще не принято.
Идея соединить Сахалин с материком появилась еще в 19 веке, в 1930-х годах были проведены некоторые изыскания, а в 1950-х, в основном силами заключенных, началось строительство тоннеля. Прекращено оно было сразу после смерти Сталина, избрали другой способ связи острова с материком - паромную переправу.
Почти через полвека к проекту прямого соединения острова с материком вернулись. Имеется три варианта: мост, туннель и глухая дамба с обводным каналом. У каждого – свои плюсы и минусы. Прежде чем выбрать из них наиболее приемлемый вариант, надо сначала провести дополнительные изыскательские работы, а затем начать проектирование.
В ноябре 2013 года в Министерство транспорта РФ было передано техническое задание на проектирование перехода с материка на Сахалин, документ включал результаты всех предпроектных работ, проводившихся в предыдущие годы. Проектом технического задания определено, что Сахалин с материком соединит мостовой переход, который начнется от станции Селихино Хабаровского края и дойдет через пролив Невельского до села Ныш Ногликского района на Сахалине.
Строительство перехода Сахалин-материк, по мнению экспертов, даст большой толчок развитию регионов Сибири и Дальнего Востока. Львиная доля транспортных потоков между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом будет перенаправлена в Россию, что принесет значительную экономическую выгоду. Пока же основной поток грузов по маршруту Европа – Азия идет через Суэцкий канал, и лишь незначительная часть Североморским маршрутом. Еще большие выгоды позволит получить так называемый «сахалинский мост», предусматривающий прямое железнодорожное сообщение между Японией и Россией через пролив Лаперуза. Этот этап предполагается выполнить в виде туннеля или паромной переправы.
Фото с сайта kremlin.ru
Комментарии