Путин пообещал победить недобросовестные управляющие компаниии
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня пообещал довести до конца борьбу с недобросовестными управляющими компаниями.
- Проблема есть, правительство старается навести порядок в этой сфере, отстроить эту систему. Несколько лет назад мы даже начали лицензирование управляющих компаний. Проблема в том, что реально смогли отлицензироваться только 13% компаний, большинство оказались просто не готовы должным образом оказывать услуги, - сказал глава государства.
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Он добавил: первое, что нужно сделать в этой сфере, – добиться, чтобы УК оказывали услуги, соответствующие требованиям.
- Мы даже ввели уголовную ответственность за фальсификацию протоколов общих собраний, штрафы ввели. Есть еще ряд вопросов на повестке дня, в ближайшее время мы их закроем, не оставим проблему без внимания, будем доводить до конца эту работу, - сказал Путин.
Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.
Фото с сайта kremlin.ru
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