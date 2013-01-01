Путин пообещал победить недобросовестные управляющие компаниии

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня пообещал довести до конца борьбу с недобросовестными управляющими компаниями.

- Проблема есть, правительство старается навести порядок в этой сфере, отстроить эту систему. Несколько лет назад мы даже начали лицензирование управляющих компаний. Проблема в том, что реально смогли отлицензироваться только 13% компаний, большинство оказались просто не готовы должным образом оказывать услуги, - сказал глава государства.

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Прямая линия Путина

Он добавил: первое, что нужно сделать в этой сфере, – добиться, чтобы УК оказывали услуги, соответствующие требованиям.

- Мы даже ввели уголовную ответственность за фальсификацию протоколов общих собраний, штрафы ввели. Есть еще ряд вопросов на повестке дня, в ближайшее время мы их закроем, не оставим проблему без внимания, будем доводить до конца эту работу, - сказал Путин.