Новое судно обеспечения для проекта «Сахалин-2» названо в честь Степана Макарова

Торжественная церемония имянаречения нового ледокольного судна обеспечения добывающих платформ, построенного для работ по проекту «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения между компанией «Сахалин Энерджи» и ПАО «Совкомфлот» прошло 15 июня.

Судну присвоено имя российского адмирала и полярного исследователя Степана Макарова, который сыграл значимую роль в истории российского ледокольного флота. Именно он выдвинул идею использовать ледоколы для освоения Северного Ледовитого океана и принимал непосредственное участие в разработке и создании первого в истории арктического ледокола «Ермак».

Судно строилось на верфи Arctech Helsinki Shipyard.

«Степан Макаров» будет работать под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург. Основные задачи дежурного судна – обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих платформ «Сахалин Энерджи» в Охотском море, реагирование на аварийные разливы в море и поддержка операций компании в пределах его технических возможностей, сообщили в пресс-службе компании.

Это первое из трех судов обеспечения, заказанных «Совкомфлотом» для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Еще одно, построенное СКФ для проекта, судно снабжения «Геннадий Невельской» прибыло на Сахалин в апреле 2017 года. Соглашение между «Совкомфлотом» и «Сахалин Энерджи», подписанное в 2014 году, предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта.

Техническое наблюдение за строительством всех судов этой серии осуществляет Российский морской регистр судоходства (РС), который присвоил «Степану Макарову» ледовый класс Icebreaker6.

Крестной матерью нового судна стала Елена Смягликова, кандидат педагогических наук, директор Арктического морского института – филиала государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.

- Группа компаний «Совкомфлот» продолжает уверенно реализовывать стратегию развития, последовательно расширяет участие своего флота в долгосрочных нефтегазовых проектах, среди которых значимое место занимает «Сахалин-2». Обслуживание морской добычи нефти и газа, особенно в регионах со сложными климатическими условиями, – один из приоритетных для группы СКФ сегментов рынка. Уже сегодня «Совкомфлот» является крупнейшим в мире оператором флота судов снабжения морских платформ. Появление нового судна «Степан Макаров» позволяет закрепить это лидерство и сделать еще один шаг к достижению стратегических целей СКФ, – отметил начальник управления стратегического планирования и развития «Совкомфлота» Владимир Емельянов.

- Приятно осознавать, что в ближайшие 20 лет высокотехнологичный транспорт ледового класса будет работать на проекте «Сахалин-2» и обеспечивать персоналу наилучшие условия для работы в Охотском море. Я рад, что строительство, начатое в 2015 году, успешно завершено и с соблюдением всех требований в сфере безопасности, - сказал начальник службы по организации перевозок «Сахалин Энерджи» Вадим Панин.

Наша справка На сегодняшний день в рамках проекта «Сахалин-2» под управлением «Совкомфлота» работают четыре судна снабжения («Геннадий Невельской», «СКФ Эндевор», «СКФ Эндюранс», «СКФ Энтерпрайз»), а также три нефтеналивных челночных танкера типоразмера «Афрамакс» («Залив Анива», «Сахалин Айленд», «Губернатор Фархутдинов») и – в партнерстве с японской компанией NYK – два танкера-газовоза СПГ («Гранд Елена», «Гранд Анива»). Все суда работают на условиях долгосрочных тайм-чартерных договоров с «Сахалин Энерджи».