Путин допустил введение базовых учебников для российских школ
В школах России могут ввести базовые учебники, как это было в Советском Союзе, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня.
Учитель Алексей Малин из села Краснополка Ульяновской области посетовал, что в России отсутствует единое образовательное пространство, очень много разных учебников, учебных программ.
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- У нас одна из немногих стран, где единое образовательное пространство крепче, чем где бы то ни было. Хотя проблема, безусловно, существует. В 90-е появилось несметное количество учебников, это целый бизнес, основанный на бюджетных деньгах. Специалисты говорят, что можно использовать опыт Советского Союза, когда был базовый учебник. Надо над этим подумать, не принимать волюнтаристских решений, но эксперты считают, что это не повредит, - сказал президент.
Глава государства обратил внимание властей на местах, что учебники должны предоставляться бесплатно.
Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.
Фото с сайта kremlin.ru
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