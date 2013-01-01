Путин допустил введение базовых учебников для российских школ

В школах России могут ввести базовые учебники, как это было в Советском Союзе, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 15 июня.

Учитель Алексей Малин из села Краснополка Ульяновской области посетовал, что в России отсутствует единое образовательное пространство, очень много разных учебников, учебных программ.

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Прямая линия Путина

- У нас одна из немногих стран, где единое образовательное пространство крепче, чем где бы то ни было. Хотя проблема, безусловно, существует. В 90-е появилось несметное количество учебников, это целый бизнес, основанный на бюджетных деньгах. Специалисты говорят, что можно использовать опыт Советского Союза, когда был базовый учебник. Надо над этим подумать, не принимать волюнтаристских решений, но эксперты считают, что это не повредит, - сказал президент.

Глава государства обратил внимание властей на местах, что учебники должны предоставляться бесплатно.