Россияне попросили президента повлиять на сборную по футболу

В ходе ежегодной прямой линии с президентом РФ 15 июня Владимира Путина попросили повлиять на сборную России по футболу.

Он ответил, что не хочет метать гром и молнии и заниматься критиканством.

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Прямая линия Путина

- Конечно, болельщики и любители футбола ждут лучших результатов от нашей национальной сборной. Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей. Чтобы порадовали болельщиков хотя бы своим стремлением к победе. И последние игры показали, что потенциал у ребят есть, - сказал Путин.

Он добавил, что специалисты мирового уровня в сборную России не верят, говорят, что в России слишком много легионеров и очень мало внимания уделяется подготовке смены. Но позитивные тенденции, по мнению президента, все же есть. Все крупные клубы уже создали систему подготовки подрастающего поколения.