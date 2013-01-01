Россияне попросили президента повлиять на сборную по футболу
В ходе ежегодной прямой линии с президентом РФ 15 июня Владимира Путина попросили повлиять на сборную России по футболу.
Он ответил, что не хочет метать гром и молнии и заниматься критиканством.
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- Конечно, болельщики и любители футбола ждут лучших результатов от нашей национальной сборной. Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей. Чтобы порадовали болельщиков хотя бы своим стремлением к победе. И последние игры показали, что потенциал у ребят есть, - сказал Путин.
Он добавил, что специалисты мирового уровня в сборную России не верят, говорят, что в России слишком много легионеров и очень мало внимания уделяется подготовке смены. Но позитивные тенденции, по мнению президента, все же есть. Все крупные клубы уже создали систему подготовки подрастающего поколения.
Это уже 15-я прямая линия с президентом Владимиром Путиным. К моменту ее начала операторы приняли порядка двух миллионов вопросов. Вопросы принимают на сайте программы, в виде звонков, смс-сообщений, обращений от гостей из регионов в московской студии, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В прошлом году Путину задали почти три миллиона вопросов. В последние годы самой популярной темой остается жилищно-коммунальное хозяйство.
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