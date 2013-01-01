Строительство переправы на Сахалин стало бы прорывом в развитии области - Кожемяко

Строительство переправы с материковой части России на Сахалин было бы прорывом в развитии Сахалинской области, считает губернатор региона Олег Кожемяко.

В ходе ежегодной прямой линии 15 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что власти реанимируют вопрос строительства переправы с материка на Сахалин. Он назвал примерную стоимость проекта – 286 млрд рублей, что ниже стоимости моста через Керченский пролив. Также Путин заявил, что переправа может быть не мостом, а тоннелем, но решение пока не принято.

- Конечно, это было бы большим достижением для Сахалинской области и большим прорывом в ее развитии, ведь сегодня мы почти все товары и стройматериалы, продукты питания доставляем по морю, это дополнительные расходы, все это ложится на стоимость товаров, услуг, которые получают сахалинцы и курильчане. Строительство моста существенным образом оказало бы влияние на экономику, скорость доставки, качество продукции, на их стоимость, - сказал губернатор.

Он добавил, что переправа с материка на Сахалин могла бы стать первой частью проекта по сухопутному соединению России с Японией.