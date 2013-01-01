На Сахалине поезд столкнулся с большегрузом, есть жертвы

Пассажирский поезд на Сахалине утром 16 июня столкнулся с большегрузной машиной, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Примерно в 05:55 на автодороге Южно-Сахалинск – Оха в районе перегона станций Заозёрное – Пугачёво в Макаровском районе на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Ноглики – Южно-Сахалинск, с автомобилем КамАЗ с прицепом.

Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, заместитель председателя правительства области Александр Житков. Кроме того, на место аварии прибыли руководители Сахалинской железной дороги, прокуратуры, бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП уточняются.

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По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Сахалинской области, в девяти вагонах поезда находились 180 человек, из них 17 – дети. Людей эвакуируют автобусами Сахалинской пассажирской компании и администрации Макаровского района на станцию Заозерное (20 км от места происшествия), где будет организовано питание. От удара кабина автомобиля загорелась. К месту происшествия немедленно выехали пожарные Макаровского гарнизона пожарной охраны в составе двух автоцистерн и восьми человек личного состава. Пожар был потушен, удалось предотвратить распространение огня. Локомотив поезда передней парой сошел с рельсов.

В ближайшее время планируется полностью восстановить движение транспорта на данном участке железной дороги. Всего на ликвидации последствий ДТП в Макаровском районе работают 137 человек и 22 единицы техники.