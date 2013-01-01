Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем медицинского работника

Жителей Сахалинской области с Днем медицинского работника поздравляют губернатор Олег Кожемяко и спикер облдумы Владимир Ефремов.

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю с Днем медицинского работника! Вы выбрали одну из самых благородных и гуманных профессий на земле. Приняли на себя большую ответственность – заботиться о здоровье и жизни людей. Это под силу не каждому. Здесь требуются серьезные знания, постоянное самосовершенствование, готовность преодолевать трудности. Но наряду с этим пациентам важны ваше участие и искреннее сопереживание, добрые руки и чуткое сердце. Все это способно творить чудеса. И даже в самых сложных случаях возвращать островитян к активной и полноценной жизни.

Деятельность регионального правительства и медицинского сообщества направлена на то, чтобы повысить качество и доступность услуг в сфере здравоохранения. В этой части сделано немало. В Сахалинской области строятся новые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Больницы и поликлиники оснащаются самым современным оборудованием. В районах действуют мобильные диагностические и стоматологические комплексы. Идет работа над информатизацией здравоохранения. Особое внимание уделяется привлечению специалистов в медицинские учреждения. Только за последние два года на острова приехали более 300 врачей.

Мы продолжим совершенствовать систему здравоохранения, оказывать поддержку работникам отрасли, в том числе помогая решать жилищные вопросы. Будем строить новые современные больницы и поликлиники. Это имеет особое значение для повышения эффективности и доступности медицинской помощи, а значит, и качества жизни сахалинцев и курильчан, сохранения человеческого потенциала.

Благодарю вас за добросовестный труд, отзывчивость и самоотдачу. Желаю новых успехов в работе, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Уважаемые медицинские работники, ветераны отрасли! Медицинский работник — профессия особая. Ваш каждодневный труд требует большой самоотверженности в работе, душевной самоотдачи, сердечности и терпения. Благодаря преданности своему профессиональному долгу медикам удается многое осуществить. Они исцеляют и спасают больных и лучше других знают, что ничего нет ценнее человеческой жизни. И тем важнее обеспечить достойные условия вашего труда. А также для качественного лечения и реабилитации больных островитян. С этой целью в нашем регионе строятся современные медицинские комплексы, ремонтируются поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения здравоохранения. Модернизируется оборудование, внедряются новые технологии. При этом особое внимание уделяется повышению материального благополучия работников отрасли. В этот праздничный для вас день примите слова самой глубокой благодарности и признательности за ваш труд, профессионализм и верность одной из самых благородных профессий на земле. От всей души желаю крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия вам и вашим семьям. С праздником, дорогие земляки!