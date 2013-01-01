Следком проводит проверку по факту схода локомотива на Сахалине

Территориальные следственные органы проверят факт столкновения поезда с грузовиком.

Примерно в 05:55 16 июня на перегоне станций Заозёрное – Пугачёво, на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Ноглики – Южно-Сахалинск, с грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате столкновения локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов, большегруз загорелся. Погибли его водитель и пассажир. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. По данным Сахалинской транспортной прокуратуры, всего в девяти вагонах поезда находились 244 человека. Их разместили на станции Заозерное. В Южно-Сахалинск их доставят автобусами. Один автобус с пассажирами уже ушел. Ожидается прибытие еще девяти.

К месту схода со станций Поронайск и Южно-Сахалинск вышли два восстановительных поезда. Поврежден путь на протяжении 150 метров.