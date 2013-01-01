На Сахалине поздравили коллектив областной детской больницы

В преддверии профессионального праздника медработников в Южно-Сахалинске сегодня поздравили коллектив областной детской больницы.

Чествование людей в белых халатах организовали сахалинские молодогвардейцы и Гордума Южно-Сахалинска. Как рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус, представительный орган областного центра принял решение вручить десяти сотрудникам учреждения почетные грамоты и благодарственные письма.

По его словам, это скромная возможность оценить самоотверженный труд большого коллектива докторов, медсестер и всего технического персонала.

Как и полагается, кроме наград, виновники торжества получили букеты цветов и подарочный набор с символикой «Единой России». Среди награжденных и медсестра Елена Рудикова. Ее стаж – более 20 лет в хирургическом отделении детской больницы. - Работа стрессовая, но нравится. Иначе не проработала бы столько на одном месте. Такие небольшие торжества бесценны для разгрузки напряжения, - поделилась женщина.

Ветеран отрасли Вера Васильевна Гридяева на Сахалин приехала более полувека назад из Саратова. За это время педиатр успела поработать в Александровске-Сахалинском, Корсакове, а затем обосновалась в Южно-Сахалинске. Вся история областной больницы прошла на ее глазах – от городского медучреждения до главной больницы для юного поколения островитян. Женщина помнит первые годы на острове: тогда было много пациентов с дистрофией, и как следствие – воспаление легких и заболевания желудочно-кишечного тракта. Работы было много, но все справлялись, при этом находя время и на постоянную учебу. - Помню, как на повышении квалификации в Ленинграде преподаватели всегда хвалили сахалинских докторов как людей очень высокой квалификации с постоянным желанием познать новое. Это сохранилось и у нынешней молодежи, как и любовь к маленьким пациентам. Без последнего нет нашей профессии, - рассказала Вера Васильевна.

Кстати, за наградами на импровизированную сцену вышли не все. Многие из них оказались на обходе или плановой операции. Другие спешили к рабочим местам: дела не терпят отлагательств. Труба звала и врача-инфекциониста Сергея Чевозерова. Его стаж в профессии – 11 лет, шесть из них отданы областной детской. Доктор успел поделиться универсальным средством борьбы с инфекциями, среди которых мы живем. - Пока есть педиатры и врачи-инфекционисты, они не страшны. Но чтобы борьба с ними проходила в легкой форме, необходимо изначально заниматься своим здоровьем, в том числе – зарядкой, соблюдать режим питания и сна, - успокоил врач. Трудно не согласиться с депутатом Гордумы Александром Шарифулиным, который уверен, что таким специалистам можно доверить самое дорогое – жизнь своих детей. Причем профессию он знает изнутри: родная тетя трудится в рядах островного здравоохранения. Об уровне профессионализма и депутат, и глава сахалинских молодогвардейцев знают по собственному опыту. Оба молодых отца обращались за помощью к врачам областной больницы. Поэтому и слова благодарности за их нелегкий труд прозвучали от всего сердца. - Здоровье – это главная ценность для человека. Ваша работа трудна и благородна, требует большой отдачи сил и высокого профессионализма. Примите благодарность за ваши знания, добрые умелые руки, за чуткость и способность к состраданию. Желаю вам удовлетворения от собственной работы, благодарных пациентов, тепла и понимания в кругу семьи и, конечно же, крепкого здоровья!- сказал Николай Литус.