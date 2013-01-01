14-летний сахалинец украл тепловую пушку

14-летний сахалинец стал фигурантом уголовного дела.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», юному островитянину почему-то понадобилась тепловая пушка. Технику он заметил в одном из частных домов в селе Мгачи Александровск-Сахалинского района. Ему пришлось разбить оконное стекло, чтобы проникнуть в помещение. Добычу подросток спрятал, чтобы потом продать. Однако до ее реализации дело не дошло: полиция вышла на след похитителя раньше. Стражи порядка агрегат изъяли и скоро вернут законному владельцу.

Юному фигуранту инкриминируется кража, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.