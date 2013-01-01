На Сахалине из-за невыплаты зарплаты экипажу судов возбудили уголовные дела

На Сахалине по факту невыплаты заработной платы членам экипажа судов возбуждены уголовные дела.

Следствием установлено, что руководство компании Majesty Shipping LTD с апреля 2015 года по январь 2017-го не выплачивало заработную плату членам экипажа судов «Порт Мэй»,

«Ст Винд», «Маджести», «Тэсса» под флагом Российской Федерации.

По уголовным делам проводится предварительное расследование, устанавливаются лица из числа руководства компании-судовладельца, ответственные за оплату труда рабочих, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Дальневосточном СУТ СК РФ.