Сахалинский рецидивист оставил без золота экс-подругу

На ранее судимого сахалинца возбудили сразу три уголовных дела.

По информации регионального управления МВД России, 35-летний житель Поронайска за два месяца успел отметиться тремя кражами. Первой жертвой стала его бывшая сожительница: женщину он оставил без золотых украшений. О пропаже ювелирных изделий экс-подруга сообщила в полицию Анивы в апреле. Она пригласила бывшего бой-френда в гости, а после обильного застолья уснула. Мужчина не стал ее беспокоить и ушел по-английски, прихватив с собой золото.

Во время расследования первого дела полиция раскрыла еще две кражи в его исполнении. Во втором случае фигурант выкрал у собутыльника ключи, в его отсутствие забрался в квартиру и унес оттуда 3 тыс. рублей.

А в мае этого года мужчина забрался в офис одной из анивских компаний. Ночью он выдавил оконное стекло, проник в помещение. Правда, разжился он скромной суммой – 7 тыс. 600 рублей.

В настоящее время сахалинец арестован. Полиция устанавливает его причастность к ряду аналогичных преступлений.