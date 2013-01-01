Протоиерей Павел Великанов встретится с сахалинцами

На Сахалин прибывает публицист, главный редактор портала Богослов.ru, автор многочисленных трудов духовно‐нравственного содержания протоиерей Павел Великанов.

Он планирует провести ряд творческих встреч с гостями и жителями островного региона с демонстрацией авторских короткометражных фильмов в технике песочной анимации. Их темы связаны с важными духовно‐нравственными вопросами, актуальными для широких слоев общества (слава, честь, судьба, счастье и т.д.), сообщили в Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

В Южно‐Сахалинске творческая встреча состоится 20 июня в 18:00 в ККЗ «Комсомолец», в Холмске - 21 июня в 15:00 в ДК «Россия», в Корсакове – 22 июня в 18:00 в Доме творчества.

Протоиерей Павел Великанов создатель и главный редактор интернет-порталов «Богослов.Ru» (с 2007 года) и «Богослов.TV» (с 2013 года). Один из создателей и ведущий видеоцикла «Разговор на ты» киностудии «Богослов», ведущий передач о вере на Радио России. Автор популярных книг «Простые ответы на вечные вопросы», «Школа веры», «Я в поисках смысла». Ему 45 лет, имеет четверых детей.