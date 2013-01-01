Акакий из Якутска

Первым из гостей на «Сахалинской рампе» выступил Нюрбинский театр. Гоголевский мистицизм и якутская мифология слились в спектакле «Шинель»

Предсказание оливы

Зрителей в третий день театрального фестиваля встречали актрисы в русских национальных костюмах. – Назовите произведение Николая Васильевича Гоголя, – просит меня актриса Татьяна Максимова. – «Шинель», – выдаю первое, что приходит на ум. Ведь иду смотреть спектакль о злоключениях Акакия Акакиевича Башмачкина. – Хорошо. А теперь погадаем, – предлагает она.

Вытягиваю из холщового мешочка оливковую ветвь. Сулит продвижение по службе – растолковывает мне собеседница. Так, по-особенному, на «Сахалинской рампе» приветствуют каждого посетителя театра. В первые два дня поклонники Мельпомены увидели постановки Чехов-центра. Хозяева фестиваля представили мольеровского «Скупого» и чеховский «Вишневый сад». В третий день настал черед дальневосточных гостей из Республики Саха (Якутия). На гоголевский лад перед спектаклем «Шинель» настраивал сам Николай Васильевич, в образе которого предстал молодой актер Илья Романов. В театральном сквере в это же время играл ансамбль русских народных инструментов «Братчина». А в холле Чехов-центра удивлял артистов и зрителей фокусник Александр Высоков.

Третий глаз

Артисты Нюрбинского государственного передвижного драматического театра до Южно-Сахалинска добирались три дня. На автобусе и пароме – в Хабаровск, оттуда на самолете – в островную столицу. Буквально за неделю до начала «Сахалинской рампы» организаторы узнали, что «Шинель» гости из Нюрбы играют на якутском языке. Но, кажется, языковой барьер для сахалинских ценителей Мельпомены большой проблемой не стал. Спектакль сопровождали субтитры. Но куда красноречивее слов здесь говорили визуальные образы, пластика артистов и бьющее точно в цель музыкальное оформление – от Евгения Доги до Рихарда Вагнера.

Андрей Нартов, художественный руководитель театра ТАН (Владивосток): – «Шинель» – просто великолепный спектакль! Артисты потрясающе работают! Но как балетмейстера меня особенно впечатлила пластика. Каждое движение здесь говорящее. Все настолько понятно, что субтитры не нужны.

Эпиграфом к спектаклю стали слова писателя Рюноскэ Акутагавы: «Ты гонишь Меня, и я уйду, но зато ты дождешься моего возвращения…» Что связывает японского и русского классиков? – Они оба мистики, – отвечает режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Юрий Макаров. – У нас, у якутов, очень развито мистическое видение. Это связано с шаманизмом. Наш театр тоже в каком-то смысле шаманский.

В своей «Шинели» Юрий Алексеевич трактует судьбу «маленького человека» в несправедливом мире через призму якутского фольклора. Оттого мистически выглядит и сценическое пространство, созданное художницей Айыыной Хаан. По задумке, действо происходит не в реальности, а в неком творческом измерении. – Декорация с глазами символизирует третий глаз. По якутским поверьям, он открывается у творческого человека, – поясняет Айыына. Мостик на сцене напоминает о петербургских мостовых. А главный герой ютится в крохотной будке-доме, которую постановщики и артисты в шутку прозвали туалетом.

Портниха в стразах

– Конфуций говорил, что жить трудно тому, кто чист душой, совестлив, безгрешен. Тому, кто нахален, как ворона, дерзок, гораздо легче, – замечает исполнитель роли Башмачкина Петр Винокуров. Вместе со своим героем артист ищет в «Шинели» чистоту в нашем мире. По пути ему встречается, в прямом смысле, блистательная lady in red. Помните, в повести Гоголя новую шинель пошил пьяница Петрович? А на театральную сцену изящно выплывает портниха в красном вечернем платье и стразах, она изъясняется на смеси французского и якутского и символизирует для Акакия Акакиевича романтическую мечту.

Иной образ, что опускает героя с небес на землю, являет собой «значительное лицо». Чиновник высшего ранга рычит и лает на скромного титулярного, как цепной пес. Нюрбинская «Шинель» переплетает вечные вопросы классической литературы и мифологические мотивы, национальное искусство и сегодняшние театральные веяния. Недаром постановка небольшого передвижного театра стала в этом году участницей внеконкурсной программы самого престижного российского театрального фестиваля – «Золотая маска».