В ДТП на Сахалине пассажиры поезда не пострадали

В результате ДТП в Макаровском районе пассажиры поезда не пострадали.

По информации пресс-службы компании «Сахалин», люди чувствуют себя хорошо.

Как ранее сообщало РИА «Сахалин-Курилы», 16 июня в 05:55 на автодороге Южно-Сахалинск – Оха в районе перегона станций Заозерное – Пугачево Макаровского района произошло столкновение большегрузного автомобиля с прицепом и пассажирского поезда. В результате аварии погибли два человека, которые находились в грузовике.

- Проводники действовали согласно инструкции. Первоначально успокоили всех пассажиров. Затем сотрудники МЧС Макаровского района в срочном порядке оттащили грузовик от поезда, потому что начал гореть. Потушили его. Вызвали сотрудников скорой помощи, пожарных. Поезд был выведен с перегона на станцию Заозерная, откуда сотрудники компании организовали вывоз людей на автобусах. В 10:44 колонна отправилась в Южно-Сахалинск,- рассказала начальник резерва проводников пассажирской компании «Сахалин» Татьяна Никифорова.

Расписание движения поездов в связи с аварией не изменилось. На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители пассажирской компании «Сахалин», ведется расследование.