В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для медработников

В Южно-Сахалинске построят два арендных дома для младшего и среднего медицинского персонала. Об этом было заявлено на встрече губернатора Олега Кожемяко с коллективом регионального сосудистого центра накануне Дня медицинского работника.

Врачи рассказали о своих достижениях. Внедрен ежедневный мониторинг за состоянием тяжелых больных для оперативного реагирования и транспортировки. В этом году Сахалинская область оказалась на первом месте в стране по снижению темпов смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Раньше мы работали только по экстренным обращениям, сейчас большое внимание уделяем плановой помощи, профилактике инфарктов и инсультов. Людей с острыми патологическими изменениями, проживающих в Южно-Сахалинске и пригородах, стараемся напрямую госпитализировать в региональный сосудистый центр, - рассказали медики.

Кожемяко отметил, что работа по борьбе со смертностью от заболеваний систем кровообращения будет продолжена. В первичных сосудистых отделениях Невельска, Томари и Ноглик, к примеру, установят современные компьютерные томографы. В будущем за счёт сокращения административно-хозяйственных помещений в региональном сосудистом центре создадут условия для размещения дополнительных 120 коек.

На встрече сотрудники центра подняли тему отсутствия жилья у младшего медицинского персонала.

- Молодым врачам в области получить жилье несложно. Существуют разного рода меры поддержки на улучшение жилищных условий, можно также встать в очередь на арендное жилье. Но такая помощь не предусмотрена для санитарок и медсестер, - посетовали медики.

Вариант решения данной проблемы был найден на месте. В течение двух лет в Южно-Сахалинске будут построены два арендных дома для этой категории работников, сообщает пресс-служба главы региона.

Подводя итог встречи, Кожемяко поздравил медицинский коллектив с наступающим профессиональным праздником и отметил особую атмосферу в учреждении.

- Несомненно, залог успешной работы - ценные кадры. Ведь для того чтобы трудиться в сфере здравоохранения, нужно иметь призвание. А задача власти - создавать для вашей работы достойные условия. Необходимо строить такие медицинские учреждения в регионе, в которых приятно лечить врачам и легко выздоравливать пациентам, - подчеркнул губернатор.