Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске откроют в августе

Участок улицы Комсомольской от Коммунистического проспекта до Тихоокеанской в Южно-Сахалинске, который капитально ремонтируют с апреля, планируют открыть уже в августе. Об этом сообщил заместитель начальника управления капитального строительства администрации города Сергей Жиронкин во время пресс-тура 16 июня.

В первую очередь на ремонт закрыли именно этот участок. Сразу после окончания отопительного сезона здесь демонтировали старые трубы, уложенные ещё в 80-х годах прошлого века. Новые укладываются с гарантией на 50 лет. Изоляция станет более долговечной, никакое воздействие извне на эти трубы повлиять не должно, говорит прораб Александр Пестелев. Перекладка сетей теплоснабжения затронет 404 метра дороги. Ливневый коллектор заменят на всём протяжении от Компроспекта до проспекта Победы. Сети водоснабжения обновят от Тихоокеанской до проспекта Победы.

Чуть позже работы начнутся от улицы Антона Буюклы до проспекта Победы. Общая протяжённость участка Комсомольской, который обновят в этом году, составит 1 километр 30 метров. Сдать его обещают к 1 ноября.

Этому обстоятельству с осторожностью радуются владельцы магазинов, кафе и ателье, чьи крыльца выходят как раз на разрытый участок улицы Комсомольской. Сейчас пройти к ним можно по узким дорожкам и за домами, поэтому предприятия терпят убытки. Например, местное ателье практически полностью лишилось клиентов. Комсомольскую расширят до 14 метров, она станет четырёхполосной. Для пешеходов по восточной и западной сторонам обустроят трёхметровые тротуары. На них уложат тротуарную плитку. Она вызывает множество нареканий со стороны горожан, но подрядчик обещает сделать качественно. На участке появятся три автобусных остановки с павильонами, парковочные карманы и освещение.