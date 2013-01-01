Сахалинским морякам включили в спецстаж работу в районах Крайнего Севера

Сахалинская транспортная прокуратура провела проверку по 13 обращениям членов экипажей морских судов о нарушении их пенсионных прав.

Установлено, что они были трудоустроены в ОАО «Сахалинское морское пароходство» и «Дальморнефтегеофизика». Несмотря на то, что предприятия расположены в Сахалинской области, некоторое время морякам приходилось работать в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Вопреки требованиям Федерального закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» в региональном отделении Пенсионного фонда РФ им отказались включить эти периоды в специальный стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии.

Для восстановления прав членов экипажей транспортный прокурор направил заявления в Холмский городской суд, который их удовлетворил.

В настоящее время законность пяти решений подтверждена Сахалинским областным судом, по ним в специальный стаж моряков включены периоды работы от семи месяцев до трех лет, сообщает Сахалинская транспортная прокуратура.