Пограничники задержали на Сахалине охотников на краба

Троих браконьеров задержали на текущей неделе на побережье залива Терпения в районе села Взморье Долинского района пограничники.

Когда стемнело, мужчины вышли в море для проверки и выборки крабовых порядков, установленных в прибрежной зоне. По возвращении в пункт базирования их взяли с поличным. В лодке был камчатский краб.

У браконьеров изъяты маломерное плавсредство с подвесным руль-мотором, автомобиль. Весь улов выпущен в море – крабы оказались жизнеспособными.

Возбуждено уголовное дело - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. В отношении владельца лодки возбуждено административное судопроизводство за нарушение Правил пограничного режима, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.