На месте ДТП в Макаровском районе установят надежную систему безопасности

На железнодорожном переезде в Макаровском районе, где 16 июня столкнулись локомотив и грузовой автомобиль, нужно установить более эффективную систему безопасности, заявил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на месте ДТП. Здесь периодически случаются подобные происшествия.

- Этот вопрос мы будем в ближайшее время обсуждать с руководством железной дороги, - сказал Кожемяко.

Авария произошла сегодня около 05:55 на регулируемом жд-переезде перегона Заозерное – Пугачево в Макаровском районе.

По словам очевидцев, в это время был легкий туман, но приближающийся поезд было видно. Водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

- Для предотвращения столкновения машинист предпринял экстренное торможение, подавал неоднократные сигналы водителю автомобиля, который выехал на пути, но тот не реагировал. К сожалению, избежать столкновения не удалось, - сообщил главный инженер пассажирской компании «Сахалин» Дмитрий Акжигитов.

От удара кабина КамАЗа загорелась, водитель и пассажир большегруза погибли на месте. Из пассажиров поезда одна женщина получила легкий ушиб головы, ей оказали необходимую помощь. Остальные не пострадали. - Наш вагон был возле локомотива, в самом начале поезда. Ранним утром почувствовал резкий удар, выглянул в окно, увидел, что там лежит грузовик и рядом два человека. Потом выбежали люди с огнетушителями и стали гасить пламя, - рассказал Михаил Наумов. К месту аварии были стянуты все оперативные службы. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в Макаровский район экстренно выехал Олег Кожемяко. Как сообщает его пресс-служба, он встретился с пассажирами поезда и распорядился направить девять автобусов Сахалинской транспортной компании для доставки людей в Южно-Сахалинск. Среди них были 17 человек, которые спешили на ранний авиарейс, а также в детскую областную и клиническую областную больницы. Их в сопровождении автомобилей ГИБДД оперативно отправили в город. На месте происшествия идут восстановительные работы. Задача - наладить железнодорожное сообщение на этом участке в течение нескольких часов.