СМИ: МедиаСаммит стал событием всероссийского масштаба

По словам журналистов, организаторам МедиаСаммита-2017 удалось совместить на одной площадке медийную, политическую и бизнес-повестку и стать событием всероссийского масштаба.

В этом году в медийную составляющую мероприятия хорошо вписалась политическая и бизнес-повестка. Организаторам удалось на одной большой площадке совместить и удовлетворить запросы отраслевого сообщества, с одной стороны, и представителей власти и бизнеса – с другой. Об этом сообщили журналисты Дальнего Востока, принявшие участие в Саммите.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 состоялся 8-10 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском и объединил на своей площадке около 5 тысяч участников и 300 экспертов. В рамках мероприятия прошли более 100 секций. В этом году МедиаСаммит значительно изменил формат. Интерес к участию в форуме проявили не только представители крупнейших федеральных изданий и региональных холдингов, делегации иностранных журналистов, эксперты в сфере массовых коммуникаций, но и представители федеральных органов государственной власти, а также губернаторы Дальневосточного федерального округа.

Впервые участие в Саммите приняли вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Галушка и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также гостями МедиаСаммита стали руководители фонда развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

По словам профессионального сообщества Дальнего Востока, МедиаСаммит превратился из региональной отраслевой конференции в событие, которое стало знаковым для всей России.

— Дальневосточные чиновники и представители крупного бизнеса живут теперь от сентября до сентября в ожидании ВЭФ, турбизнес от мая к маю (PITE), то медиасообщество – от июня к июню. В нашем требовательном сообществе статус главного мероприятия года заслужить трудно, но МедиаСаммиту удалось. Секрет простой: организаторы каждый год поднимают планку. И статус гостей растет из года в год, и количество рядовых участников, таких как я, - отметил главный редактор ИА PrimaMedia Сергей Ланин.

Директор редакции и издательства газеты «Ди Вох» и интернет-портала «Город на Бире» из ЕАО Евгений Хоменко участвовал уже в третьем МедиаСаммите.

–Собрать столько людей в одном месте, создав для них по-настоящему рабочую и в то же время комфортную атмосферу, – задача не из легких, но ребята с ней успешно справились. Еще научатся «договариваться» с погодой (а она в дни Саммита во Владивостоке была отнюдь не летней) – и можно будет ставить им твердую пятерку! Не хочу выделять кого-то из спикеров – каждый из них был по-своему интересен, как интересно было и общение с коллегами из других регионов. Вероятно, с кем-то из них мы со временем станем деловыми партнерами, с кем-то останемся хорошими друзьями, -= поделился Евгений Хоменко.

Председателя Союза журналистов ЕАО Наталью Мурье МедиаСаммит-2017 потряс своим масштабом, высочайшим уровнем экспертов и разнонаправленностью площадок.

- Любой из участников мог выбрать интересующее направление, встретиться с настоящими гуру в своей отрасли. Из чисто журналистского мероприятия МедиаСаммит вырос до эффективной коммуникационной площадки федерального уровня между политиками, бизнесом и журналистами.

Особенно эффективным считаю для себя мастер-класс по управлению негативной информацией в сети интернет. Обучение тому, как правильно реагировать на троллей и «гасить» их негатив. Также мне посчастливилось не только познакомиться, но и достигнуть договоренностей о сотрудничестве с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым и секретарем СЖР Романом Серебряным. Они предложили наладить активную работу с Союзом журналистов Еврейской автономной области. Пресс-конференция полпреда в ДФО Юрия Трутнева, пресс-завтрак с главой Якутии Борисом Егоровым позволили узнать из первых уст о реальном положении дел в других дальневосточных регионах.

Думаю, такая форма общения как медиафорум весьма эффективна. Надеюсь, что и в Еврейской автономной области у нас получится проводить подобные мероприятия. Во всяком случае, запрос на них есть, - отметила Наталья Мурье.

Для генеральный директор издательского дома «Биробиджан» Андрея Тепляшина наибольшей ценностью на МедиаСаммите стало обсуждение проблем печатных СМИ.

- В первую очередь, нас интересовали вопросы, связанные с региональными и муниципальными печатными изданиями как наиболее актуальные для ЕАО. Мы почерпнули много практической, полезной информации по наполнению изданий актуальным контентом, по рекламным технологиям, дизайнерским приемам, промо-акциям, о внедрении современных технологий в работу редакций, сосуществовании и конкуренции классических печатных и электронных СМИ.

По мнению гендиректора РИИХ «Сахамедиа» Кирилла Алексеева, МедиаСаммит-2017 превзошел все ожидания.

- Все было на уровне: и подбор экспертов, и отобранные темы, и количество участников. Хорошо вписалась в МедиаСаммит и, так сказать, политическая составляющая в лице зампреда Юрия Трутнева, министра Александра Галушки и дальневосточных руководителей регионов. Таким образом, на одной большой площадке удалось совместить и удовлетворить разношерстные интересы и запросы отраслевого сообщества, с одной стороны, и представителей власти – с другой.

Квинтэссенцией мероприятия я назвал бы две подряд масштабные полуторачасовые пресс-конференции Юрия Петровича Трутнева, сначала для журналистов, потом отдельно для блогеров. Это, кстати, тоже своеобразная фишка МедиаСаммита, когда последние по факту были признаны равноправными участниками журналистского сообщества, этакими альтернативными продолжателями журналистской профессии. Через журналистов и блогеров власть транслировала населению все последние новости, новации, важные для развития ДФО. А медиа таким образом выполнили свою классическую – посредническую между властью и обществом – функцию.

Коллегам-дальневосточникам понравился формат «Пресс-завтрак с главой Якутии Егором Борисовым», который мы организовали. Несмотря на достаточно ранний час, журналистов пришло много. Практически всем удалось задать вопросы, на которые руководитель республики ответил компетентно и эмоционально.

Я принял участие в качестве эксперта в дискуссии «Печатные СМИ: новые форматы. Конвергентная редакция» с презентацией «ГосСМИ Якутии. 2.0. Перезагрузка» и в ключевой сессии «Дальневосточный гектар: продвижение государственной программы (теория и кейсы)» с презентацией мультиплатформенного двуязычного информационно-просветительского проекта «Сахамедиа» «Гектар».

На полях Саммита с идейным вдохновителем формата, председателем Приморского союза журналистов, генеральным директором PrimaMedia Виктором Сухановым обсудили возникшую идею организовать и провести Арктический МедиаСаммит в Якутске. Возможно, уже в следующем году, - поделился Кирилл Алексеев.

Генеральный директор, главный редактор газеты «Магаданская правда» Александр Трифонов отметил, что МедиаСаммит стал знаковым событием не только для федерального округа, но и для всей России. Беспрецедентное число участников и экспертов, присутствие на площадках известных медийных и государственных деятелей, работа в рамках Саммита полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и всего дальневосточного губернаторского корпуса обеспечили высокий уровень события.

- С позиций профессиональных интересов это важно и значимо, поскольку мы получаем возможность уйти от своей региональной профессиональной закапсулированности. Видим лучшие современные медийные практики. Учимся работать с нашими читателями, зрителями, слушателями в условиях современных коммуникационных вызовов и делать такую журналистику, которая была бы максимально востребована нашими региональными аудиториями. Ведь главное – помогать людям…

Это крайне важно для сегодняшней ситуации в СМИ на Колыме. И на таком фоне позитивно прозвучало предложение нашего губернатора о проведении своего, колымского, регионального медиасаммита. Нам есть, о чем поговорить, и разговор может быть продуктивным, когда на встречу приедут специалисты, эксперты из столичных и соседних регионов.

Те, кто следил за событиями на МедиаСаммите-2017, увидели, насколько серьезное обсуждение на его полях получили государственные задачи дальнейшего ускоренного развития Дальнего Востока и Колымы, в том числе. Я лично удовлетворен тем, что получил ответы на интересующие меня вопросы. К примеру, спросил у Юрия Трутнева о том, не дать ли особые, северные, преференции тем людям, кто решился осваивать «Дальневосточный гектар» в таких регионах, как Колыма? Ведь понятно, что гектар в Магадане или на Чукотке – это не гектар во Владивостоке или Благовещенске. Трутнев задумался, я – немного заволновался. Однако ответ превзошел ожидания. «То есть вы предлагаете внутри программы «дв-гектар» придумать отдельную программу для северных территорий? – спросил полпред. – Слушайте, а это ведь неплохая идея. Нужно на это внимательнее посмотреть. Правительство, честно скажу, этим не занималось, а заняться обязательно стоит».

Юрий Трутнев, как известно, на полях саммита поддержал идею нашего губернатора Владимира Печеного о создании у нас «Биржи самородков». И это тоже – один из важнейших итогов встречи на острове Русском.

Напомним, оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита уже начал подготовку к следующему форуму, который пройдет 7-8 июня 2018 года в кампусе ДВФУ на острове Русском. МедиаСаммит расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой.