Для Охинской ЦРБ приобретут три новые кареты скорой помощи
Охинская ЦРБ – старейшее медучреждение Сахалина – отмечает юбилей.
По информации регионального минздрава, за 90 лет существования здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций.
- В Охе в 1972 году был организован первый эндоскопический кабинет в области. В больнице всегда работали настоящие профессионалы. Имена некоторых врачей известны далеко за пределами Сахалина. Охинская ЦРБ - единственная на Сахалине, которая может гордиться, что её возглавлял в самом начале развития, с 1930 по 1934 год крупный советский учёный в области клинической анатомии и экспериментальной хирургии, член-корреспондент АМН СССР (1967), заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Георгий Ефимович Островерхов, - рассказал главврач Владимир Розумейко.
Охинский район удалён от областных медучреждений, поэтому здесь развитию всех служб уделяли особенное внимание. В северной столице Сахалина появился один из первых межмуниципальных сосудистых центров, сегодня он рассчитан на 20 коек для больных с инфарктами и инсультами. Получена лицензия на оказание высокотехнологичной помощи. В настоящее время проведена серия высокотехнологичных операций по профилю травматология-ортопедия, абдоминальная хирургия и гинекология.
- На развитие материально-технической базы в этом году Охинской ЦРБ из областного бюджета выделено 25 млн рублей. На них будет закуплено диагностическое и лечебное оборудование, проведен ремонт помещений. Также больница получит три новых автомобиля скорой помощи – отметил министр здравоохранения области Алексей Пак.
Не так давно в больнице организовано подразделение для помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Работает в Охе и свой онкологический центр.
За последние 10 лет капитально отремонтированы почти все 17 зданий больницы. Сейчас эта работа завершается. В 2016 году сдано в эксплуатацию новое здание для производственной аптеки. Здесь делают препараты для всех подразделений ЦРБ, это позволяет оперативно решать вопросы по поддержанию запасов необходимых лекарственных средств.
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