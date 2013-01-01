Для Охинской ЦРБ приобретут три новые кареты скорой помощи

Охинская ЦРБ – старейшее медучреждение Сахалина – отмечает юбилей.

По информации регионального минздрава, за 90 лет существования здесь были созданы и внедрены службы и методики, впоследствии распространившиеся в практике других лечебных организаций.

- В Охе в 1972 году был организован первый эндоскопический кабинет в области. В больнице всегда работали настоящие профессионалы. Имена некоторых врачей известны далеко за пределами Сахалина. Охинская ЦРБ - единственная на Сахалине, которая может гордиться, что её возглавлял в самом начале развития, с 1930 по 1934 год крупный советский учёный в области клинической анатомии и экспериментальной хирургии, член-корреспондент АМН СССР (1967), заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Георгий Ефимович Островерхов, - рассказал главврач Владимир Розумейко.