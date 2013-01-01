Молодежь Сахалина прокомментировала прямую линию с Путиным

Четырехчасовую прямую линию президента Владимира Путина продолжают комментировать сахалинцы.

По мнению депутата Гордумы Южно-Сахалинска Александра Шарифулина, 15-я прямая линия подтвердила высокий уровень доверия россиян к своему президенту.

- Подобный формат общения со своим народом существует только в нашей стране, и с каждым годом интерес к ней со стороны граждан только растет, о чем говорит 2,5 млн вопросов и обращений. И это понятно, ведь доминантой последних лет стал ее акцент на внутренней, социально-экономической проблематике. Сахалинцы как никто заинтересованы в строительстве моста через Татарский пролив, вопрос о котором был поднят на прямой линии. Отрадно, что у федеральной власти есть понимание ценности этого проекта и необходимости его реализации. Считаю, что при таком подходе в будущем этот вопрос будет непременно решен. Ведь мостовой переход даст импульс для удешевления товарообмена, экономики не только Дальнего Востока, но и в контексте перспектив сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как отметил руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус, во время прямой линии глава государства дал высокую оценку российской молодежи, ее растущему патриотическому потенциалу.

- Лично для себя слова Владимира Владимировича я расцениваю как призыв к большей активности молодежи. У нее действительно есть стремление к преобразованиям, но надо не сидеть сложа руки и пассивно требовать удовлетворения своих потребностей, а вносить свой вклад в развитие города или села, в котором живешь. Наши молодогвардейцы занимаются многими направлениями – организацией трудоустройства молодежи, работой со школьниками, благоустройством дворов, экологией и т. д. Мы конкретными делами приносим пользу Сахалину, и нас радует, что неравнодушных людей среди молодых сахалинцев становится больше, - подчеркнул глава островных молодогвардейцев.