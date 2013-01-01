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09:00 / Человек года / проекты / герои  

«Человек года - 2017»: выбираем героев проекта

С 20 по 25 июня на сайте «Сахалин и Курилы» пройдет промежуточное голосование за номинантов проекта «Человек года - 2017».

Уважаемые читатели!

Напоминаем, до главного голосования, которое проводится накануне нового года, мы проводим три промежуточных, чтобы жители островного региона могли представить на конкурс своих кандидатов. За ходом голосования можно следить на сайте «Сахалин и Курилы» (skr.su) в разделе «Человек года».

Руководителям муниципальных образований и министерств, а также всем желающим мы предлагаем назвать кандидатов для участия в проекте «Человек года». Конкурсанты по-прежнему могут участвовать в пяти номинациях: «Человек дела», «Успех», «Открытие года», «Приз читательских симпатий» и самой масштабной – «Человек десятилетия». Только в одной из них – «Приз читательских симпатий» – победителя выбирает не жюри, а жители региона с помощью интерактивного голосования. Кто из участников наберет больше всего голосов, тот и получит лавры первенства.

Ждем ваши заявки с именами номинантов, их контактными телефонами и кратким обоснованием, почему именно они должны стать участниками престижного проекта.

А пока из предложенных читателями десяти кандидатов помогите выбрать наиболее интересных вам. По итогам голосования трое, набравшие наибольшее количество голосов, станут участниками конкурса «Человек года». Материалы о них появятся на страницах газеты «Губернские ведомости», на сайте «Сахалин и Курилы», а также в телепрограммах «ОТВ».

Список кандидатов:

1. Абрамейцева Елена Владимировна – воспитатель стационарного отделения реабилитационного центра «Надежда», Поронайск.

Елена Владимировна – педагог-профессионал. Владеет современными методами реабилитационной работы, используя их на занятиях и в повседневной жизни. На основе изучения рекомендаций психолога планирует и проводит с воспитанниками коррекционно-развивающую работу, организует с учетом их возраста работу по самообслуживанию, соблюдению требований охраны труда, техники безопасности, участию в общественно-полезном труде.

2. Вишняков Виктор Николаевич – мастер группы эксплуатации Корсаковской управляющей компании.

За свою долгую трудовую деятельность Виктор Николаевич внес немалый вклад в развитие островного региона. Он работал мастером участка, затем главным инженером в МУП «Водоканал» Корсакова. Принимал активное участие в строительстве завода СПГ в Пригородном в составе компании «Трансстрой Сахалин». Неоднократно награжден грамотами за добросовестный труд, высокую ответственность, проявленную инициативу и плодотворную работу, награжден медалью за военно-патриотическое воспитание и развитие военно-прикладных видов спорта.

3. Евстифеева Виктория Владимировна – учитель физики школы №6» Корсаковского района.

Стаж педагогической работы Виктории Владимировны – 21 год, имеет высшую квалификационную категорию. Это творчески работающий, инициативный, целеустремленный педагог. Залог ее успеха – глубокие разносторонние знания предмета, психологии и педагогики, удивительная трудоспособность, высокая ответственность, требовательность к себе, любовь к детям. С 2010 года обучает в дистанционной форме детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Каймакова Альбина Александровна – преподаватель филиала невельской детской школы искусств в Горнозаводске.

Более 10 лет ведет театральную студию «Маска», являясь организатором и режиссером. Энергичный и творческий человек, руководит также клубом «Интересные старушки», сама становилась победительницей районного конкурса «А ну-ка, бабушки!». Более 40 лет участница художественной самодеятельности, поет в вокальной группе «Рябинушка». Мастер академического вокала.

5. Кожевникова Светлана Викторовна – медицинская сестра радиологического отделения Сахалинского областного онкологического диспансера.

У Светланы Викторовны высшая категория. В отделении

она работает 15 лет. Это трудолюбивый, ответственный работник, отличается душевностью, теплотой в отношении как с сотрудниками, так и с пациентами. В совершенстве владеет навыками и знаниями лечебного процесса. Освоила работу на новейших аппаратах комфорной лучевой терапии. Ей хватает времени не только на профессиональное развитие, но и на семью, в которой воспитываются две дочери.

6. Костицына Елена Алексеевна – заведующая детским садом №3 «Ромашка» Корсаковского района.

Елена Алексеевна опытный, современный и грамотный руководитель. Для нее характерно сочетание инициативности и увлеченности с научно-обоснованным, творческим подходом к решению различных управленческих задач, интерес ко всему новому, появляющемуся в педагогической науке и практике.

7. Лапшин Александр Григорьевич – начальник партии общераспространенных полезных ископаемых ОАО «СахГРЭ».

Всю свою трудовую жизнь Александр Григорьевич посвятил поискам и разведке твердых полезных ископаемых Сахалинской области. За 40 полевых сезонов он исходил практически весь Сахалин и Курильские острова. По его рекомендациям переданы и планируются к передаче в пользование участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые.

8. Пеньковский Александр Михайлович – инспектор отделения исполнения административного законодательства отдела ГИБДД управления МВД России по Южно-Сахалинску.

На службе в органах внутренних дел более 12 лет. Принимает активное участие в рейдах по снижению дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского. Ежегодно участвует в проведении городского конкурса «Безопасное колесо».

9. Пригаро Наталья Александровна – заведующая отделом краеведения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Какую бы должность ни занимала Наталья Александровна, она всегда во главу угла ставит дело, работая творчески, с полной отдачей. Возглавив одно из важнейших направлений библиотечной деятельности в 2014 году, сумела сделать отдел центром краеведения, оказывающим посетителям значительную информационную и социокультурную поддержку. Сегодня жители Сахалина и Курил имеют доступ к уникальному документному фонду о регионе на традиционных и нетрадиционных носителях информации, аналогов которому нет. Это стало возможным благодаря усилиям Натальи Александровны и специалистов отдела.

10. Терешина Ольга Викторовна – старшая медсестра детского сада №42 «Черемушки», Южно-Сахалинск.

Ольга Викторовна – человек деятельный и инициативный. Многое делает для оздоровления малышей детсада, внедряет новые методы работы с детьми. Она – счастливая мама и бабушка. В браке 40 лет, у нее две дочери и четверо внуков. Признана победителем в городском конкурсе «Женщина года» в номинации «Хранительница семейного очага».

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