В Поронайске к 1 сентября откроется ФОК

1 сентября свои двери распахнет современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Поронайске.

Об этом специалистам министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области рассказали представители компании-подрядчика.

К строительству нового спортивного объекта в Поронайске приступили в июле 2015 года. На сегодняшний день комплекс готов на 87%. Строительство осуществляется в рамках реализации областной госпрограммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности молодежной политики Сахалинской области на 2014-2020 годы». Сметная стоимость строительства объекта – 480,8 млн рублей.

- Мы завершаем работы по внутренней отделке, электроснабжению и наружному освещению, а также внешнему благоустройству. Также почти завершено строительство пожарного резервуара, - рассказал представитель подрядчика Армен Шайбекян. – Совсем скоро приступим к пусконаладочным работам и установке технологического оборудования. ФОК включает многофункциональный спортзал, где можно проводить занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису. Найдется место в объекте и боксерам: проектировщики предусмотрели арену 7х7 м. На втором этаже располагается плавательный бассейн с четырьмя дорожками по 25 м.

Новый комплекс отвечает всем требованиям доступности социально значимых объектов для маломобильных групп людей. Здесь предусмотрены пандусы, лифты, отдельные душевые, а также ширина проходов увеличена в соответствии с нормативами. На тротуарах по всему периметру ФОКа установлена тактильная плитка для слабовидящих людей.

- Жители Поронайска с нетерпением ждут открытия комплекса. Единственный бассейн в нашем районе находится в селе Восток, но и он уже устарел, да и не каждый может так далеко ездить, - рассказал заместитель начальника управления спорта и молодежной политики района Олег Разумов. – Изначально была идея построить у нас ледовый дворец, но жители и руководство района решили, что бассейн нужнее для укрепления здоровья детей. Мы уверены, он будет заполнен всегда: ведь им смогут воспользоваться и взрослые. Мы планирует открыть секцию по плаванию. Также в ближайшее время власти района планируют реконструкцию городского стадиона, рядом с которым располагается спортивный комплекс. - Это будет большой современный стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и раздевалками. Также в планах на 2020 год стоит возведение ледового комплекса, эта идея поддержана Олегом Кожемяко, и мы очень надеемся, что Поронайск станет крупным спортивным центром в Сахалинской области, - сказал в заключение Олег Разумов.