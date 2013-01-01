Анивские школьники посадили цветы на могилах летчиков

Школьники и волонтеры из анивского села Таранай провели генеральную уборку, скосили траву и высадили цветы на могилах военных летчиков.

По информации пресс-службы администрации муниципального образования, захоронения входят в состав мемориального комплекса «Ольховатка». Последний упокой здесь нашли лейтенант Михаил Солдатов и сержант Петр Караваев. Их гибели предшествовала трагедия, разыгравшаяся 10 июля 1946 года. Молодые парни служили в морской авиации, в этот день сопровождали подводную лодку, которая шла проливом Лаперуза. Летчики столкнулись в воздухе с американцами, нарушившими воздушное пространство СССР. Завязалась многочасовая перестрелка, в результате которой оба самолета получили серьезные повреждения. Машина с нашими пилотами взорвалась в нескольких сотнях метров от базы, экипаж погиб. Останки героев предали земле на воинском кладбище в селе Ольховатка, расположенном недалеко от Тараная.

В 2007 году комплексу «Ольховатка», расположенному в 3 км от Тараная на заброшенном воинском кладбище, присвоен статус памятника истории местного значения. Таранайские школьники не только ухаживают за 12 безымянными захоронениями, но и ведут активную поисковую работу. Их стараниями были идентифицированы две могилы. Работа ведется по сей день под руководством заслуженного педагога Николая Баркова.