Сахалинец надругался над шестилетним мальчиком

На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», фигуранту инкриминируются насильственные действия сексуального характера.

По версии следствия, в мае этого года южносахалинец в раздевалке одного из фитнес-клубов областного центра надругался над несовершеннолетним островитянином. При этом мужчина прекрасно осознавал свое явное физическое превосходство и тот факт, что ребенок не сможет оказать сопротивление.

В настоящее время решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Следователи работают над сбором и закреплением доказательной базы обвинения, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.