В автохамы попали работники южно-сахалинского водоканала

Большегруз встал на тротуаре и газоне возле дома №15 на проспекте Победы.

С частниками картина та же. На этом снимке видно, как иномарка перекрыла тротуар, заехав на зелёную зону, которую, впрочем, зеленой уже не назовешь - там все давно вытоптано.

Другой очевидец заснял, как владелец Nissan пристроился на газоне возле магазина «Берёзка», чтобы не мешать проезду другим машинам.

- Водитель припарковался возле поворота на Милицейскую с улицы Бумажной. Там, конечно, разруха. Но мне пришлось обходить эту машину по дороге, - отметил сахалинец.

А водитель желтого внедорожника вообще решил не париться в поисках укромного местечка - внаглую заехал на тротуар возле гостиницы «Командор» на улице Милицейской.

Напоминаем: тротуар – это часть улицы, предназначенная для пешеходов. Парковка автомобилей на тротуарах является нарушением Правил дорожного движения РФ и влечет административную ответственность в соответствии с п. 3, п. 6 ст. 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф за такое нарушение составляет 1 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно сотрудники ГИБДД могут задержать транспортное средство, поместив его на штрафстоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП). То есть, кроме штрафа, водителю придется оплатить стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке.

Конкретно за парковку на газоне в Кодексе об административных правонарушениях наказание не предусмотрено. Понятия «газон» нет и в Правилах дорожного движения, ведь он не предназначен для каких-либо участников движения.

Однако, согласно закону Сахалинской области, нарушение решений муниципальных органов власти, а в данном случае имеет место нарушение правил благоустройства, принятых Городской думой, карается штрафами, пояснили в пресс-службе мэрии. В первый раз гражданин заплатит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, должностное лицо – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридическое лицо – от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года гражданину придется выложить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностному лицу – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическому – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Горожане, ставшие свидетелями подобного пренебрежения правилами благоустройства, могут обратиться с заявлением в административную комиссию Южно-Сахалинска по телефону 300-809 (доб. 4 и 8).

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