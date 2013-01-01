ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск от 18 июня

Цена сахалинского вопроса

Решение не принято, но вопрос открыт. Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию со строительством моста на Сахалин. Он даже назвал сумму, которая необходима для воплощения в жизнь этого сложного проекта.

День России

12 июня во всех районах области прошли праздничные программы, патриотические акции, соревнования, выставки и театрализованные представления, посвященные главному празднику страны.

За паспортом - в Кремль

А накануне Владимир Путин принял участие в акции «Мы - граждане России!» В торжественной обстановке в Кремле президент России вручил паспорта десятерым юным россиянам. Среди счастливчиков оказался и сахалинский школьник Дмитрий Захаров. Холмчанин является лауреатом всероссийской олимпиады по сольфеджио и музыкальной литературе, уже несколько лет активно участвует в различных творческих конкурсах. Кроме того, Дмитрий занимается спортом.

Под снос

Южно-Сахалинск избавится от ряда заброшенных и ветхих строений. Один из бараков на улице Хабаровской снесли уже сегодня, второй ожидает своей очереди. «Под ковш» скоро пойдут и недострои на улице Институтской.

Сахалинская рампа – 2017

Сахалинский Чехов-центр на 10 дней превратится в столицу театральной жизни Дальнего Востока. В Южно-Сахалинске начался фестиваль «Сахалинская рампа». Он основан в 2011 году, во второй раз состоялся в 2014-м. Событие этого года - третье по счету. В нем задействованы более трех сотен актеров из Хабаровска, Владивостока, Саппоро, Омска и других городов России. Мероприятие отличается от предыдущих программой и содержанием. Как выразился один из критиков фестиваля, на сцене покажут реновационную классику.

«Наташина мечта»

Первые спектакли в рамках фестиваля уже начались. Один из них - достаточно откровенный под названием «Наташина мечта» - сыграют актеры самого молодого театра на Дальнем Востоке. Лицедеи провели репетицию прямо на улице - в сквере имени Чехова.

Мысли в виртуальном пространстве

14 июня интернет-сообщество отметило Международный день блогера. Люди, которые ведут публичные дневники, есть во всем мире, в том числе и на Сахалине. Однако лишь малая их часть может похвастать проектом, работающим в полную силу.