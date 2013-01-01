ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск от 18 июня
В этом выпуске: цена сахалинского вопроса, День России на Сахалине, под снос, мысли в виртуальном пространстве, полтора часа драйва и выход на бис, «Независимый север» и другие новости.
Цена сахалинского вопроса
Решение не принято, но вопрос открыт. Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию со строительством моста на Сахалин. Он даже назвал сумму, которая необходима для воплощения в жизнь этого сложного проекта.
День России
12 июня во всех районах области прошли праздничные программы, патриотические акции, соревнования, выставки и театрализованные представления, посвященные главному празднику страны.
За паспортом - в Кремль
А накануне Владимир Путин принял участие в акции «Мы - граждане России!» В торжественной обстановке в Кремле президент России вручил паспорта десятерым юным россиянам. Среди счастливчиков оказался и сахалинский школьник Дмитрий Захаров. Холмчанин является лауреатом всероссийской олимпиады по сольфеджио и музыкальной литературе, уже несколько лет активно участвует в различных творческих конкурсах. Кроме того, Дмитрий занимается спортом.
Под снос
Южно-Сахалинск избавится от ряда заброшенных и ветхих строений. Один из бараков на улице Хабаровской снесли уже сегодня, второй ожидает своей очереди. «Под ковш» скоро пойдут и недострои на улице Институтской.
Сахалинская рампа – 2017
Сахалинский Чехов-центр на 10 дней превратится в столицу театральной жизни Дальнего Востока. В Южно-Сахалинске начался фестиваль «Сахалинская рампа». Он основан в 2011 году, во второй раз состоялся в 2014-м. Событие этого года - третье по счету. В нем задействованы более трех сотен актеров из Хабаровска, Владивостока, Саппоро, Омска и других городов России. Мероприятие отличается от предыдущих программой и содержанием. Как выразился один из критиков фестиваля, на сцене покажут реновационную классику.
«Наташина мечта»
Первые спектакли в рамках фестиваля уже начались. Один из них - достаточно откровенный под названием «Наташина мечта» - сыграют актеры самого молодого театра на Дальнем Востоке. Лицедеи провели репетицию прямо на улице - в сквере имени Чехова.
Мысли в виртуальном пространстве
14 июня интернет-сообщество отметило Международный день блогера. Люди, которые ведут публичные дневники, есть во всем мире, в том числе и на Сахалине. Однако лишь малая их часть может похвастать проектом, работающим в полную силу.
Полтора часа драйва и выход на бис
В конгресс-холле «Столица» прошел концерт певицы Светланы Лободы. Южно-Сахалинск стал очередной точкой международного турне артистки в поддержку ее третьего сольного альбома под названием H2Lo. Чем покорила бывшая участница группы «ВИАГра» и «Евровидения-2009» островных зрителей?
Шведская яхта на Сахалине
В порту Корсакова пришвартовались сразу две яхты, которые совершают кругосветное путешествие. Побывать на суднах съемочной группе не удалось из-за пограничного контроля. Но получилось поговорить с капитаном-швейцарцем с борта «Шамад». Жан-Клод Майлард рассказал, что путешествует с женой уже больше 11 лет. За это время посетил 34 страны. Сейчас супруга отправилась на Аляску с другой командой. Там пара должна встретиться и решить, куда двигаться дальше. Особых планов иностранцы не строят. Кругосветку команда совершает на небольшой яхте. Как пояснил капитан, он с самого детства изучает морское дело, поэтому вояж для него несложный. Хотя временами опасный.
Кубок залива Петра Великого
В акватории Амурского залива во Владивостоке стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого». В нынешнем году традиционная регата собрала чуть больше пятидесяти юных яхтсменов Забайкалья и Дальнего Востока. Сахалинскую область представляют трое холмчан, воспитанников парусного отделения областной школы летних видов спорта. В первый гоночный день море встретило всех классическим для Владивостока в это время юго-восточным ветром 4-6 метров в секунду. Судьи переставили дистанцию после первой гонки. Участники соревнований проходили классическую дистанцию «трапеция».
«Независимый север»
Джип-спринт «Независимый север» провели в Тымовском районе. Традиционной трассой стала территория бывшего детского лагеря села Красная Тымь. Протяжённость маршрута составила около 500 метров. Владельцы внедорожников преодолевали заболоченные участки, водные преграды, ехали по пересечённой местности. 17 экипажей соревновались в трёх категориях: «Бедолаги», «Стремящиеся» и «Небожители».
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