На Сахалине стало на одного заслуженного врача РФ больше
На Сахалине стало на одного заслуженного врача России больше. Почётного звания удостоился заведующий отделением областной детской больницы Владимир Дон. Награду он принял из рук губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в преддверии профессионального праздника – Дня медицинского работника.
Ещё несколько почётных грамот глава региона вручил заслуженным медработникам Сахалинской области.
- Ещё за несколько веков до нашей эры Гиппократ назвал медицину самой благородной из всех наук. С тех пор в мире очень многое поменялось. Но значение профессии врача, уважительное отношение людей к медицинским работникам осталось неизменным, - сказал Кожемяко.
По его словам, только за последние два года в области построены 14 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория. В этом году будут сданы в эксплуатацию еще три ФАПа – в селах Новое, Новиково, Парусное – и две врачебные амбулатории в селах Яблочное и Арги-Паги. В течение пяти лет планируется ввести в эксплуатацию ещё десять объектов.
В Южно-Сахалинске построят здание для станции скорой медицинской помощи, хирургический корпус Сахалинской областной клинической больницы, новую областную детскую и инфекционную больницы.
- Кроме того, не хватает поликлиник в Южно-Сахалинске. Они появятся в южной и северной частях города. В Корсакове должно быть возведено инфекционное отделение центральной районной больницы, - рассказал губернатор.
В этом году Сахалинская область стала лучшей в стране по снижению смертности от заболеваний системы кровообращения. По словам губернатора, это результат планомерной многолетней работы, в первую очередь регионального сосудистого центра. За последние несколько лет там значительно увеличилось количество высокотехнологичных операций.
Сахалинская область одна из первых в России приступила к реализации кадровой программы. В регион прибыло около 500 врачей и порядка 470 специалистов среднего звена. В первичное звено пришли работать свыше 190 специалистов.
Министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак назвал победителей конкурса профессионального мастерства среди медработников региона. Лучшим врачом года признана педиатр детской городской поликлиники Валентина Каплина. Победителем среди фельдшеров стал представитель поликлиники №4 Южно-Сахалинска Дмитрий Дубровский. В номинации «Лучшая медсестра» победила Ольга Овсянникова из неврологического отделения городской больницы имени Анкудинова.
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