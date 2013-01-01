Сахалинские бегуны с опозданием отметили День России

Сегодня на базе школы олимпийского резерва зимних видов спорта прошел легкоатлетический кросс.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, состязания были посвящены Дню России. Правда, капризы островной погоды заставили сахалинских бегунов отметить государственный праздник позже. В состязаниях приняли участие более 240 спортсменов из Южно-Сахалинска, Углезаводска и Чапланово.

Участников приветствовал директор спортшколы Андрей Яковлев. Он с удовольствием отметил прибавление в многочисленном «семействе» и пожелал ребятам показать все свое мастерство на различных дистанциях.

- Я рад, что с каждым годом растет число занимающихся. В прошлом году в этих соревнованиях приняло участие около 200 человек. В этом сезоне на старт вышли и новички. Я желаю вам показать свои лучшие результаты, - напутствовал спортсменов Андрей Яковлев.

По регламенту, самые юные участники преодолевали 500 метров. Спортсмены 10-11 лет выявляли сильнейших на километровой дистанции. Девочки 2006-2007, 2004-2005 годов также покоряли 1000 метров. Юноши 2004-2005, 2002-2003 годов рождения вышли на старт забега на 2 км. Этот же отрезок пути преодолели девушки 2002-2003 годов рождения. Юноши старшей возрастной группы определили призеров и победителей в беге на 3 км. Лучшими в своих возрастных группах стали Ян Че, Гелена Перепелкина, Вероника Щелчкова, Кирилл Кичигин, Максим Сюрков, Александр Несмеев, Кирилл Душкевич, Люба Ворожцова, Ярослава Улитина, Яна Валейко. Победители и призеры получили грамоты, медали и сладкие подарки.