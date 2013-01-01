Телефонная линия помощи детям-инвалидам пройдет на Сахалине

Телефонная линия по вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям-инвалидам 19 июня пройдёт на Сахалине.

На звонки жителей области с 10:00 до 13:00 ответят специалисты Центра психолого-педагогической помощи семье и детям.

Как сообщила РИА «Сахалин-Курилы» начальник отдела психолого-медико-педагогической комиссии центра Галина Картухина, такая телефонная линия проводится дважды в год. Как правило, в конце первого и второго полугодий.

- В основном к нам звонят родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, преподаватели, которые занимаются с такими детьми на дому. Мы объясняем им, какие услуги оказывает Центр психолого-педагогической помощи семье и детям, - сказала Картухина.

В центре работают учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, которые бесплатно оказывают консультативную, психологическую помощь, осуществляют диагностику и выдают рекомендации к обучению и развитию детей-инвалидов.

- Мы рассказываем родителям, педагогам, какие программы адаптированы конкретно для их детей. В центре также можно пройти комплексную психолого-педагогическую диагностику. И за этой услугой к нам обращаются чаще всего, потому что всем детям-инвалидам по новым нормативам необходимо время от времени проходить такую диагностику. Мы можем ответить на все интересующие вопросы, - сказала Картухина.

За консультацией можно обратиться по телефону (4242) 75-29-63 или по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 5.