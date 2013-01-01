Жительница Анивы отметила 90-летие

Жительница Анивы Сан Сун Дя отметила 90-летие.

По информации пресс-службы администрации муниципального образования, с юбилеем женщину поздравил мэр Александр Ивашов.

Родилась Сан Сун Дя 16 июня 1927 года в провинции Кёнсан намдо Республике Кореи. Когда молодой девушке исполнилось 17 лет, её вместе с родителями насильственно отправили на Сахалин. С тех пор она живет в Аниве. Сан Сун Дя воспитала пятерых детей, рано овдовела. Всю жизнь трудилась на собственной земле, выращивала овощи, чтобы прокормить большую семью. Сегодня с ней дочь, сын и многочисленные внуки.