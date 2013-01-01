В лагере «Юный железнодорожник» открыли первую смену

В южно-сахалинском загородном оздоровительном лагере «Юный железнодорожник» официально - с поднятием флага, гимном и приветственными словами почетных лиц - открылась первая смена.

Для 43 мальчиков и девочек (в основном из областного центра, администрации которого принадлежит учреждение) наступило настоящее лето с подвижными играми на свежем воздухе, сборами отрядов и дискотеками.

Праздничную программу провели сударыня Экология и матушка Природа - экологии посвящены все три лагерные смены. Культурную часть доверили артистам образцового хореографического ансамбля «Сахалинские искорки». Всем ребятам вручили подарки.

В торжественный день повара приготовили для детворы любимые блюда: картофельное пюре, котлеты, сосиски в тесте (выпечка - это особая гордость лагеря, где ежедневно выпекают свежий хлеб), а также шоколад и другие лакомства. - Все прикольно: дискотеки, еда, кино, развлечения, - поделились впечатлениями 12-летний Влад Чупров и 11-летний Леонид Щербаченко, который отдыхал здесь и в 2016 году. Кстати, в прошлом году ни один ребенок не просил родных забрать его домой досрочно.

Начальник лагеря Ольга Михаленкова подчеркнула, что, как и год назад, с родителями ребят была достигнута договоренность - никаких гаджетов и долгих посиделок за компьютером. На телефонные переговоры с семьей отводится время в конце дня. Тем более что опытный психолог, который постоянно находится рядом с детьми, отметил у нескольких подростков зависимость от средств современной телефонии. В результате, если сначала дети не могли дождаться наступления заветного часа, то теперь нередко родители обращаются к воспитателям с вопросом: «Почему мой ребенок забывает мне позвонить?» И получают ответ: «Некогда!»

Детский день расписан по минутам. Руководство решило не ограничиваться только экологической тематикой. Для ребят проводятся занятия по робототехнике, встречи со специалистами по пропаганде здорового образа жизни, квесты и другие мероприятия. Теплые дни детвора проводит на открытом воздухе. Территория выкошена, обработана от клещей, здесь есть огромное футбольное поле, две площадки для игр и танцев (с мягким и деревянным покрытием), крытые беседки, лавочки, уличные спортивно-игровые комплексы. Для прохладных дней предусмотрены просторные игровые в корпусе. В настоящее время с соблюдением всех требований техники безопасности в отношении детей и персонала ведутся работы по запуску еще двух корпусов. В них планируется организовать тренажерный зал и зал для игры в настольный теннис.

В этом году количество смен в лагере увеличилось. Путевки на второй и третий заезды почти раскуплены, в первой смене остались свободные места. Специалисты объясняют это июньским обилием детских площадок в самом Южно-Сахалинске, а также боязнью родителей отправлять ребят за город в начале лета, когда погода на Сахалине крайне неустойчивая. Однако у «Юного железнодорожника» есть собственная котельная, поэтому даже сейчас, когда из-за отключения отопления во многих учреждениях и домах холодно, в корпусах лагеря тепло и уютно. - Наша главная задача – чтобы ребята отдохнули, окрепли, сплотились, осознали свою самостоятельность, что они все могут сами. Ну и, конечно, что их здесь любят, - сказала Ольга Михаленкова.

По информации заместителя начальника департамента образования областного центра Игоря Логинова, те родители, которые опоздали с организацией досуга для своих детей, могут приобрести путевки в «Юный железнодорожник» на первую смену. Для заехавших позднее стоимость будет снижена пропорционально пропущенным дням. Телефоны для справок: (4242) 42-48-16, 72-86-81.