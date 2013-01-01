Авария с большегрузом

Сегодня около шести часов утра в Макаровском районе, на перегоне станций Заозерное – Пугачево, пассажирский поезд столкнулся с большегрузом. Водитель которого выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Он и его пассажир скончались на месте происшествия.

Цена сахалинского вопроса

Решение не принято, но вопрос открыт. Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию со строительством моста на Сахалин. Он даже назвал сумму, которая необходима для воплощения в жизнь этого сложного проекта.

Обуздали стоимость

Сахалинская область на последнем месте в общероссийском рейтинге по росту цен на социально значимые продукты. Регион занимает 85-ю строчку. Позитивные данные статистики подтверждают и обычные покупатели.

День медицинского работника

18 июня в России отмечают День медицинского работника. Но поздравления люди самой гуманной профессии получают уже сегодня. Лучшим врачом на Сахалине признана Валентина Каплина. Педиатр-неонатолог лечит детей 43 года. Причем ее пациенты самые маленькие - малыши до трех лет.

Поздравления от молодогвардейцев

Утро перед заступлением на дежурство оказалось приятным и для коллектива областной детской больницы. Почётные грамоты и подарки медикам вручили депутат Городской думы Александр Шарифулин и руководитель регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» Николай Литус.

Реконструкция Комсомольской

На улице Комсомольской областного центра приступили к укладке труб новой теплотрассы. С весны там ведется масштабная реконструкция. Строителям предстоит заменить все инженерные сети, асфальтовое покрытие и расширить проезжую часть дороги до четырех полос.

Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий прошла в конгресс-холле «Столица». Организатором выступило агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Кроме местных компаний, свои свободные рабочие места представили холдинги и корпорации других дальневосточных регионов. Кроме этого, специалисты провели для соискателей новых должностей тематические мастер-классы и тесты.

Бесплатный инвентарь

В областной школе зимних видов спорта продолжает работу социальный проект «Скандинавская ходьба». Все желающие могут ежедневно взять специальные палки и заняться ходьбой. Бесплатный прокат с 09:00 до 22:00 работает на улице Венской, 5. Чтобы получить инвентарь, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Летние тренировочные сборы

У членов сборной Сахалинской области по лыжным гонкам начались летние учебно-тренировочные сборы. Парни и девушки набирают форму перед зимним сезоном, встают вместо лыж на роллеры. И, конечно же, зоной повышенной опасности является роллерная трасса.